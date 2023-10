L'OL écrase l'ASSE et se plaint

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En foot féminin, l'OL reste le patron incontesté du championnat. Cela s'est encore vu samedi avec un derby largement gagné 6-0. Toutefois, les Stéphanoises ont été présentes dans les duels. Sans doute trop pour l'entraîneure lyonnaise qui n'a pas aimé le laxisme arbitral.

Il existe encore des OL qui gagne, qui plus est avec la manière. Les Fenottes règnent sans partage sur la D1 féminine, ayant remporté leurs 4 premiers matchs de championnat. Le dernier n'était pas le plus dur sur le papier mais l'un des plus symboliques puisque c'était le derby. Promue en D1 cette saison, l'AS Saint-Etienne n'a pas fait le poids samedi soir avec un revers 6-0 contre les Lyonnaises. Un match que les filles de Sonia Bompastor ont pris par le bon bout avec une prestation aboutie sur les 90 minutes. Même si l'entraîneure lyonnaise a regretté « un manque de justesse technique et des choix pas toujours judicieux dans le premier quart d’heure », elle pouvait être heureuse après le match.

Bompastor se plaint des tacles par derrière de l'ASSE

Toutefois, Bompastor n'était pas si sereine aux micros des journalistes. Ce ne sont pas ses joueuses qui l'ont énervé mais bien le corps arbitral. Elle a jugé les arbitres trop laxistes avec les joueuses de l'ASSE, lesquelles ont mis beaucoup d'agressivité dans la rencontre. Sans doute trop pour l'entraîneure de l'OL qui a pointé du doigt des interventions par derrière dangereuses sur ses joueuses.

« Ce soir, il y a peut-être eu des duels qui ont été très limites et qui ont surpris les joueuses. Il y a quelques situations où ça arrivait un peu par-derrière et qui n’ont pas été sanctionnées. Mais, on sait que la Fédération essaye de mettre des moyens pour développer l’arbitrage », a t-elle lâché quelque peu frustrée après le match. Après un grand nombre de blessures ces dernières saisons chez les Fenottes et notamment celle de Wendie Renard samedi, Sonia Bompastor ne peut se permettre que l'on joue avec la santé de ses joueuses.