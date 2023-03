L'OL dixième de Ligue 1, Aulas promet de démissionner !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Il y a quelques mois, Jean-Michel Aulas avait promis de laisser sa place si l'Olympique Lyonnais était huitième de Ligue 1. Mais l'OL est dixième, et même s'il a un CDD de trois ans accordé par John Textor, JMA ne se sent pas en danger. Enfin pas trop.

L’équipe de Laurent Blanc, qui a succédé à Peter Bosz cet automne, n’est pas au rendez-vous en Ligue 1 cette saison, et le match nul concédé contre Nantes l’a confirmé. C’est une évidence, l’Olympique Lyonnais enchaîne les rencontres ennuyeuses et les fans rhodaniens doivent avoir le coeur bien accroché pour supporter cette décadence régulière du club qui a écrasé le Championnat de France pendant huit ans. Alors qu’il a vendu son club en 2022 à John Textor, moyennant la promesse d’avoir les commandes de l’OL pendant trois ans, Jean-Michel Aulas sait qu’il est attendu au tournant, certains de ses choix étant de plus en plus contestés. Et une de ses promesses lui revient comme un boomerang.

Jean-Michel Aulas « Le championnat n'est pas encore terminé. Si je démissionne si on est dixièmes? Oui mais on vient souvent me rechercher après. Peut-être que cette fois John Textor ne reviendra pas me chercher. »



(RMC) pic.twitter.com/1SWrU0O5y0 — Only Gones (@OnlyGones) March 20, 2023

En effet, en début de saison, le dirigeant de 73 ans avait lancé une petite phrase qui à l’époque avait pour but de faire sourire des journalistes alors qu’il venait de soutenir Peter Bosz. « On met le coach et tout le staff dans les meilleures conditions pour réussir. Et si on est huitième en fin de saison, j’aurai démissionné avant », avait lancé, sourire en coin, Jean-Michel Aulas. Mais finalement cette promesse lui est mise sous le nez alors qu’Anthony Lopes et ses coéquipiers n’ont jamais réussi à remonter plus haut que cette huitième place au classement de Ligue 1, l’OL étant même dixième après la 28e journée de Championnat. Et forcément, cette promesse présidentielle a été remise sous le nez de JMA.

Aulas ne se dégonflera pas

Invité ce lundi du Moscato Show sur RMC, l’actuel dirigeant de l’Olympique Lyonnais n’a pas tapé en touche et a assumé ses propos de septembre dernier. « Le championnat n'est pas encore terminé. Est-ce que je démissionne si on finit la saison à la dixième place de Ligue 1 ? Oui ! Mais on vient souvent me rechercher après, mais peut-être que cette fois, John Textor ne reviendra pas me chercher (...) On travaille a main dans la main avec John Textor. On a négocié sur les trois ans une sorte de pleins pouvoirs sur l'OL Groupe. Le jour où la collaboration ne se passera pas bien....je ne suis plus un petit garçon », a lancé Jean-Michel Aulas, qui compte ouvertement sur la Coupe de France pour sauver sa saison et peut-être sa tête aux commandes de l’OL.