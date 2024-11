L'OL brutalement attaqué par l'Atlético au mercato

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Thiago Almada doit vivre des prochaines semaines très excitantes avec un titre de champion du Brésil à décrocher, une finale de Copa Libertadores et une arrivée prévue en Europe. L'Argentin est attendu à l'OL en janvier mais un club s'y oppose.

Pour beaucoup d'observateurs, l'OL a récupéré une pépite du football mondial en la personne de Thiago Almada. Le milieu argentin de 23 ans impressionne par ses qualités techniques, lesquelles ont été bien aperçues en MLS mais aussi en équipe d'Argentine. Déjà sélectionné en A, Thiago Almada s'était aussi distingué lors du dernier tournoi olympique. Néanmoins, l'OL n'est pas sûr de profiter longtemps de sa trouvaille. En effet, pour l'heure, Almada appartient surtout à Eagle Football Group qui l'a envoyé à Botafogo. Le champion du monde s'éclate bien au Brésil, pouvant réaliser un doublé championnat-Copa Libertadores dans les prochaines semaines.

L'Atlético Madrid veut Thiago Almada

Dans ce contexte, Thiago Almada traine un peu des pieds à l'idée de venir à Lyon. Et les affaires de l'OL ne sont pas prêtes de s'arranger. Le site Strikers Futbol avance le nom de la nouvelle menace pour les Lyonnais : l'Atlético Madrid. Diego Simeone apprécie énormément le joueur et veut l'amener à Madrid dès janvier prochain selon le média espagnol, une sale nouvelle pour Lyon. El Cholo considère Almada comme un renfort indispensable pour son entrejeu et avait déjà des vues sur le jeune homme il y a un an quand Angel Correa était convoité par l'Arabie Saoudite.

Reste maintenant à convaincre John Textor de lui céder le jeune milieu de terrain argentin alors que l'Américain est un grand fan de Thiago Almada depuis son aventure à Atlanta en MLS. De plus, Eagle Football a payé près de 20 millions d'euros pour s'offrir les services de Thiago Almada. Diego Simeone et l'Atlético devront donc présenter une belle somme à l'OL et à John Textor pour avoir gain de cause. Si la somme dépasse les 20 millions d'euros, un transfert à l'Atlético Madrid sera possible surtout vu les problématiques financières pour Eagle Football et pour l'OL.