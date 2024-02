L'OL au fond du trou, il a adoré

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Diego Moreira est reparti à Chelsea cet hiver lors du marché des transferts. Même si son expérience à l'OL a été courte, il en garde de très bons souvenirs.

L'OL a fait fort cet hiver lors du mercato. Les Gones avaient une enveloppe de plus de 50 millions d'euros à dépenser. Pas mal de joueurs séduisants et d'avenir ont rejoint les rangs rhodaniens. Certains joueurs ont néanmoins quitté le navire. C'est le cas de Diego Moreira. Pourtant, le jeune belgo-portugais commençait à trouver son rythme avec 7 matchs de Ligue 1 au compteur. Mais Chelsea a coupé son prêt à l'OL, faisant face à une grande vague de blessures et au désir de garder des possibilités de prêts pour d'autres joueurs. De quoi donner des regrets à Pierre Sage, son entraineur, qui voulait travailler avec lui dans la durée. En tout cas, Moreira n'oubliera pas de sitôt son passage à l'OL.

Moreira n'oubliera pas l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Diego Da Silva Moreira Jr🤹🏽‍♂️⚡️ (@diegzyyy)

Lors de quelques mots échangés avec O Jogo, le natif de Liège n'a pas tari d'éloges sur le club rhodanien et son vestiaire. « Ce fut une très bonne expérience, même si la situation du club n’était pas facile. J’ai grandi et autour de moi il y avait des joueurs de grande qualité et d’expérience, avec plusieurs titres à leur actif. J’ai beaucoup appris de Lacazette, qui m’a donné beaucoup de conseils. J’ai beaucoup discuté avec Mama Baldé, notamment parce que nous partageons un lien avec la Guinée. Puis avec Cherki, qui n’a que 20 ans, mais qui est un excellent professionnel depuis des années. Tolisso, champion du monde, Clinton Mata. Et Anthony Lopes, bien sûr, mon voisin. (...) Le club était mal en point et la pression était plus forte. Cela vous oblige à vivre les choses telles qu’elles sont. Personne n’aime être dans cette position, c’est difficile pour tout le monde. Quand l’équipe ne gagne pas, c’est d’autant plus difficile pour un joueur de 19 ans », a notamment indiqué Moreira, pas non plus déçu de retourner à Chelsea, club dans lequel il aimerait bien s'imposer. Problème, tant que Mauricio Pochettino sera en poste, ce scénario semble difficile.