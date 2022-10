L’OL au fond du trou, du jamais vu depuis Sylvinho !

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Battu par le Stade Rennais (3-2) dimanche, l’Olympique Lyonnais a enregistré son sixième match consécutif sans victoire en Ligue 1. Pour retrouver la trace d’une telle dynamique en championnat, il faut remonter trois ans en arrière, à l’époque du fiasco de l’entraîneur brésilien Sylvinho.

L’Olympique Lyonnais continue de s’enfoncer. Guidé par son nouvel entraîneur Laurent Blanc, qui avait effectué des choix forts et adaptés à sa philosophie, le club rhodanien n’est pas parvenu à se relancer au Roazhon Park. Les Gones, punis par leurs anciens attaquants Amine Gouiri et Martin Terrier, ont subi la loi du Stade Rennais. La mauvaise dynamique se poursuit pour l’actuel 10e de Ligue 1 qui vient d’enchaîner six matchs sans victoire, sa pire série en championnat depuis trois ans !

Pour retrouver la trace d’une telle crise, il faut effectivement remonter à la saison 2019-2020. A l’époque, l’équipe entraînée par Sylvinho, puis reprise par Rudi Garcia, avait atteint les huit matchs sans connaître le goût de la victoire entre août et octobre, dans un début de saison catastrophique ! L’Olympique Lyonnais version 2022-2023 n’en est pas encore là. Mais compte tenu du calendrier, le club dirigé par Jean-Michel Aulas aura fort à faire pour interrompre la série. Son agenda prévoit des déplacements périlleux à Montpellier et à Marseille, ainsi que les réceptions du LOSC et de l’OGC Nice.

Blanc reste optimiste

Pas l'idéal pour le coach Laurent Blanc qui devra s’appuyer sur les quelques satisfactions aperçues à Rennes dimanche. « J'avais mis des joueurs qui sont bons dans l'utilisation du ballon et ils ne m'ont pas déçu. Bien sûr, de temps en temps on peut faire beaucoup mieux, on perd quelques ballons dans la zone de vérité. Mais les joueurs du milieu ne se sont pas cachés, et l'animation sur les côtés a été bonne aussi », a commenté le successeur de Peter Bosz, optimiste pour la suite.