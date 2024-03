L’OL agressé à Marseille, « ‍tout le monde s’en fout ‍»

Dans : OL.

Coup de gueule de l'Olympique Lyonnais sur l'enquête de police qui n'avance pas au sujet du caillassage du bus de l'OL avant le match face à l'OM en octobre dernier. Fabio Grosso avait été blessé à la tête.

Cinq mois après les faits, il n’y a toujours eu aucune arrestation dans la caillassage du bus de l’Olympique Lyonnais à son arrivée au Vélodrome, le 29 octobre dernier. Fabio Grosso avait été sérieusement blessé, provoquant le report du match et de sérieuses questions sur la sécurité aux abords du stade marseillais. Mais depuis, malgré l’enquête toujours en cours, aucune arrestation n’a eu lieu. Les prélèvements réalisés n’ont pas débouché sur des pistes solides. Une trace ADN a été repérée, mais le système n’a pour le moment pas permis de conclusion. Le procureur de la République de Marseille a confirmé que l’enquête n’était pas abandonnée, mais les chances de voir les auteurs de ces faits être arrêtés sont désormais bien minces. Du côté de l’OL, on fulmine clairement devant ce crime impuni.

L'OL critique la police française

« On a donc un délit sans coupable ni responsable. Les médias et politiques se sont enflammés pendant trois jours. Depuis c’est : circulez, il n’y a rien à voir. Tout le monde s’en fout. On va auditionner des dirigeants de club, des responsables de groupes de supporters, pour de la pyrotechnie et on n’est pas capables de trouver des personnes qui agressent un car de joueurs et blessent gravement un coach. J’ose espérer que la police française a d’autres moyens, quand elle le souhaite, pour assurer la sécurité. Car ce match, c’est la porte ouverte à beaucoup de choses et je crains le pire dans les années futures », a balancé Xavier Pierrot, le directeur général adjoint de l’OL, dans les colonnes de L’Equipe.

Une missive visiblement adressée à la police française, alors que Lyon joue aussi gros sur ce coup. En effet, le quotidien sportif affirme que cette situation où aucun coupable n’a été trouvé pourrait être un motif de reproche de Fabio Grosso à son ancien employeur, de ne pas avoir assuré sa sécurité. Pour le moment, le mystère est total sur l’état des lieux sur la séparation entre l’entraineur italien et l’OL, et si tout est réglé à ce niveau même si Lyon assure qu’il n’y a pas de litige à ce niveau.