L'OL voyage sans ses dirigeants, gros malaise à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais enchaîne deux déplacements de suite en Ligue 1, puisque après avoir perdu samedi à Brest, l'équipe de Fabio Grosso ira à Reims dimanche prochain (13h). Cette fois, la délégation lyonnaise sera plus fournie.

Cela n’a sportivement pas réellement d’impact, mais du côté des joueurs et du staff de l’Olympique Lyonnais on a probablement apprécié à sa juste valeur qu’aucun dirigeant du club ne soit présent samedi soir au Stade Francis-Le Blé. Alors que Fabio Grosso entamait sa carrière sur le banc de l’OL, et que cela est tout de même un petit événement, le board lyonnais brillait par son absence. John Textor n’était pas présent en Bretagne, ce qui peut s’expliquer, mais là où Jean-Michel Aulas ne lâchait jamais son équipe lors des grands moments, Santiago Cucci brillait par son absence à Brest, tout comme les autres membres de la direction de l’Olympique Lyonnais. Et cela alors que le club de la capitale des Gaules est relégable.

Un dirigeant sur le départ, l'OL dérive

🔚 Nos Gones s'inclinent à Brest 🔴🔵



Prochain rendez-vous sur la pelouse de Reims le dimanche 1er octobre à 13h 🔜



1-0 #SB29OL pic.twitter.com/nPgJbub1L4 — Olympique Lyonnais (@OL) September 23, 2023

Comme le raconte Le Progrès, le seul dirigeant à avoir fait le voyage avec la délégation officielle de l’OL était Patrick Iliou directeur général adjoint et secrétaire général du club dont le départ est imminent. De quoi interroger sur le fonctionnement interne de l'Olympique Lyonnais, où plus rien ne semble aller, ce qui ne doit pas aider les joueurs à retrouver un peu de sérénité. « Contacté, le club a précisé que cette situation était exceptionnelle et que Santiago Cucci sera présent lors du prochain déplacement à Reims. Il y a tout de même un vide entre la direction et l’équipe professionnelle. Est-ce que Sonny Anderson qui était présent aux derniers entraînements, et qui parle Italien, serait alors convié à se rapprocher ? Il faudrait pour cela qu’il se mette en retrait de ses fonctions avec BeIN avec qui il a travaillé dimanche soir à Madrid pour Atletico Madrid-Real Madrid », fait remarquer le quotidien régional, de plus en plus inquiet sur les événements qui se succèdent à l'Olympique Lyonnais.