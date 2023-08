L'OL a trouvé son milieu de terrain, accord imminent

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A la demande de Laurent Blanc, la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais s'est mis en action en débarquant en Espagne. Et l'OL pourrait rapidement engager un milieu de terrain international sénégalais.

Action, réaction. Si dans le passé certains supporters ont reproché à l’Olympique Lyonnais d’être un peu trop passif dans son mercato, John Textor a visiblement décidé de ne pas laisser sa cellule recrutement au repos le week-end. La preuve, quelques heures après les propos de Laurent Blanc, qui à deux jours du match Strasbourg-OL s’est plaint de la non-signature d’un milieu récupérateur, le propriétaire de Lyon a envoyé Matthieu Louis-Jean en Espagne pour trouver deux joueurs à même de renforcer le club rhodanien.

Et à en croire Olympique et Lyonnais, l’un des deux renforts qui vont débarquer au Groupama Stadium est Pathé Ciss, le milieu international sénégalais du Rayo Vallecano. Agé de 29 ans, et après une carrière passée essentiellement au Portugal et en Espagne, Ciss était déjà sur les tablettes de l’OL lors du mercato d’hiver, ce qui permet évidemment d'envisager une avancée rapide dans ce dossier, ce que souhaite très clairement Lyon.

Lyon fait son mercato en Liga

Selon Footmercato, qui confirme cette piste, Matthieu Louis-Jean apprécie le profil de celui qui est entré en jeu après la pause vendredi soir lors de la victoire de Vallecano à Almeria (0-2) en ouverture de la saison de Liga, même si l’on ne sait pas si le responsable lyonnais était dans les tribunes de l’Estadio de los Juegos Mediterraneos vendredi soir. Sous contrat avec le Rayo Vallecano jusqu’en juin 2025, Pathé Ciss a une valeur estimée à 3 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, un prix qui colle avec les possibilités de l’OL lors de ce marché des transferts placé sous le contrôle très strict de la DCNG. Tandis que Laurent Blanc et ses joueurs seront en Alsace, le club rhodanien pourrait donc sceller un renfort très attendu.