L'OL a payé cash pour arracher Mikautadze à Monaco

Par Mehdi Lunay

Le transfert de Georges Mikautadze à l'OL a surpris bien des observateurs. Qualifié en Ligue des champions, Monaco offrait plus d'argent que les Lyonnais. Néanmoins, avec l'OL, Metz sera quand même comblé sur le plan financier.

L'OL va réaliser le coup du mercato en Ligue 1, au nez et à la barbe d'un qualifié en Ligue des champions. Le club rhodanien a pris le dessus sur Monaco pour Georges Mikautadze. L'attaquant géorgien arrive dans le Rhône à la surprise générale. Pour de nombreux observateurs, le Messin devait signer sur le Rocher. Monaco lui garantissait une place de titulaire et lui permettait de jouer la Ligue des champions. Surtout, l'ASM donnait plus d'argent que l'OL au FC Metz. Toutes les sources s'accordent à dire que Monaco donnait 20 millions d'euros et 5 millions de bonus contre 18 millions d'euros et 5 millions de bonus pour les Lyonnais.

L'argent arrive plus vite avec l'OL

Si le joueur a toujours le dernier mot dans un transfert pareil, ce scénario semblait quand même négatif pour le FC Metz. Pourtant, le club lorrain fait une bonne affaire financière dans ce dossier. C'est le célèbre insider Mohamed Toubache-TER qui l'affirme sur X. Selon lui, l'OL a séduit Metz par sa capacité à financer le transfert immédiatement et non en échelonnant les paiements comme le voulait Monaco.

« Metz est avantagé car Lyon va payer de suite contrairement à Monaco. Le président Serin a besoin d’argent frais », a t-il posté. A la lecture de ce message, les supporters lyonnais peuvent être rassurés sur la capacité de financement de John Textor. L'Américain peut affronter un concurrent aussi solide que Monaco au mercato. L'OL ne s'en plaindra pas, le FC Metz non plus. Même si Mikautadze réclamait Lyon plus que tout, les Messins n'auraient jamais bradé leur pépite.