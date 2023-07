L’OL a mis un stop énorme à Montiel au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Annoncé comme une piste chaude au poste de latéral droit, Gonzalo Montiel ne rejoindra finalement pas l’OL au mercato.

Champion du monde avec l’Argentine et bourreau de l’Equipe de France lors de la séance des tirs au but, Gonzalo Montiel était annoncé avec insistante du côté de l’Olympique Lyonnais. En effet, un échange entre le défenseur argentin et Romain Faivre semblait se négocier entre le club de John Textor et le FC Séville. L’idée de l’OL est bel et bien de s’offrir les services d’un latéral droit afin de concurrencer Saël Kumbedi et ainsi compenser numériquement le départ de Malo Gusto à Chelsea.

Mais selon les informations du site Olympique & Lyonnais, il n’est pas question pour l’OL de recruter Gonzalo Montiel. A en croire le média rhodanien, le champion du monde 2022 était plutôt emballé à l’idée de rejoindre son compatriote Nicolas Tagliafico dans la capitale des Gaules. Mais cet enthousiasme n’a jamais été partagé par le board de l’OL, qui ne s’est pas réellement intéressé à Gonzalo Montiel et qui ne bouclera donc pas cette arrivée.

Montiel n'a jamais été ciblé par l'OL

Au poste de latéral droit, c’est Clinton Mata qui a les faveurs de l’état-major lyonnais et du responsable du recrutement, Matthieu Louis-Jean. Cela tombe bien, un accord a été trouvé avec le FC Bruges pour le transfert de l’international angolais de 30 ans, lequel va parapher un contrat de trois ans en faveur de l’OL. Les Gones vont dépenser cinq millions d’euros pour racheter les trois années de contrat qu’il restait à Clinton Mata en Belgique. L’Equipe confirme par ailleurs que le FC Séville a poussé pour l’échange entre Romain Faivre et Gonzalo Montiel, un moyen pour le club andalou de récupérer le milieu offensif tricolore à moindre coût. Mais le quotidien national indique à son tour que le défenseur argentin de Séville n’a jamais été une option envisagée par les Gones.