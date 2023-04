L'OL a gagné, sur RMC il détruit Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Vendredi soir, l'OL a pris le meilleur sur Toulouse (2-1) en Ligue 1. Une victoire qui permet aux Gones de mettre un peu plus la pression sur les places européennes.

Alors que l'OL semblait mort concernant une présence en coupe d'Europe la saison prochaine, le club rhodanien est en train de faire une belle remontée au classement. En battant Toulouse vendredi soir, les Gones ont enchainé une troisième victoire de rang en Ligue 1. De quoi revenir provisoirement à la sixième place du classement. Si aller chercher une place en Ligue Europa parait compliqué, la belle fin de saison de l'OL en Ligue 1 ne passe pas inaperçue. Cependant, pour certains fans et observateurs, ces récents succès ne doivent pas cacher tout ce qui ne fonctionne pas au sein du club. Et parmi les éléments critiqués et invités à partir, on retrouve le trio Aulas-Poncot-Cheyrou. Ce n'est pas Jonatan MacHardy qui dira le contraire.

L'OL encore loin de la guérison

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Et le pessimisme est de rigueur. « L'année prochaine, tant qu'il y aura Vincent Ponsot, Bruno Cheyrou et Jean-Michel Aulas à la tête du club rien ne pourra se passer de positif. Il y a trop de gens qui sont dépassés par les événements et qui sont à des postes qui ne correspondent pas à leur niveau réel de compétences. Ce soir, tu fais une belle victoire et la série est bonne depuis la victoire contre le PSG au Parc mais quand tu as ce trio à la tête de la construction du football de ton club, je suis désolé mais c'est impossible d'être optimiste », a notamment indiqué Jonatan MacHardy, qui ne fait absolument pas confiance à certains dirigeants de l'OL pour remettre le club d'aplomb lors de l'intersaison qui arrive. Reste à savoir comment John Textor verra lui les choses.