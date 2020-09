OL : Le coup de pression de Reine-Adélaïde, il veut partir !

Dans : OL.

Jeff-Reine Adélaïde (22 ans) veut changer d’air. Cantonné au banc des remplaçants, le joker offensif de l’OL a exprimé son ras-le-bol.

Après une fin de saison tonitruante en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a débuté son exercice 2020-2021 par une victoire importante contre Dijon (2e journée, 4-1). Si le résultat peut rassurer sur les ambitions lyonnaises pour cette saison, le club dépourvu d’Europe se heurte à plusieurs dossiers sensibles en interne. C’est le cas de Memphis Depay. Le capitaine lyonnais a laissé planer le doute sur son avenir, en raison d’absence de C1-C3. Autre malaise concernant Jeff Reine-Adélaïde. L’international Espoirs français est frustré par son temps de jeu et le discours de ses dirigeants. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou en décembre dernier, l’ancien joueur du SCO d’Angers est, depuis, revenu sur les terrains, mais n’enchaîne pas les matches. Il occupe désormais un rôle de remplaçant et n’a débuté ni la finale de la Coupe de France contre le PSG, ni les deux rencontres de Ligue des Champions, contre la Juventus et Manchester City.

Une situation qui ne lui convient pas. Il l’a déclaré dans les colonnes du quotidien L’Équipe. « Il doit y avoir des échanges avec le club. Le discours de l'Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon. Ma progression est arrêtée depuis un moment et il faut qu'on trouve une solution. J'ai besoin d'avancer », rapporte celui qui a été acheté 25 ME à l’été 2019, soit l’arrivée la plus onéreuse de l’histoire du club. L’intéressé a fait part de son ressenti à son entraîneur, Rudi Garcia, et à son directeur sportif, Juninho. Ces derniers le voient cependant comme un joueur « d’avenir ». La position du joueur est claire, partir pour gagner du temps de jeu. Une information confirmée également par RMC, qui confirme une réelle envie d'être transféré pour JRA.