L'OL a des retards de paiement, Textor dénonce le coupable

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais a tenu à rassurer tout le monde, l'OL a les moyens financiers de ses ambitions. John Textor dément avoir des retards de paiement.

Présent ce mercredi en conférence de presse, le boss de l'Olympique Lyonnais a dressé un bilan idyllique de sa gestion du club, notamment sur le plan financier. Mais John Textor n'a pas échappé à une question de L'Equipe sur des retards de paiement actuellement constatés et qui toucheraient non seulement à des agents, mais également à des prestataires de l'OL. Le propriétaire du club rhodanien a reconnu que tout n'était pas si simple que cela, essentiellement à cause de la baisse des droits TV. Le club rhodanien se veut cependant rassurant, affirmant que tout cela n'était qu'une question de timing.

L'OL demande un peu de patience

Après s'être adressé aux joueurs cet après-midi, John Textor est en place face aux médias, quelques jours après la fin du mercato, lors d'une conférence de presse très attendue. #OL pic.twitter.com/sbjiKlmgxV — Le Progrès OL (@LeProgresOL) September 11, 2024

« Je regarde l’ensemble des comptes et pour le moment nous avons des dettes fournisseurs avec des délais plus longs qu’historiquement avec l’OL dans le passé. C’est pour cela que j’ai parlé d’une situation complexe. Il y a eu le retard de paiement des droits TV, des retards d’autres clubs à nous payer, car ils ont eu aussi des soucis pour vendre des joueurs. Si une Ligue perd 30% de ses droits télévisuels, cela veut aussi dire que nos partenaires commerciaux et nos sponsors paient moins, puisqu’il y a moins d’abonnés qui regardent. Imaginez un business où vous perdez 30% de vos revenus, et c’est ce qu’il arrive aux clubs français. Nous n’avons pas eu les ressources attendues par les canaux « normaux » (...) Ces histoires sont donc vraies, mais nous sommes un grand club et nous paierons, mais nous apprécions la patience de tout le monde », a indiqué John Textor, tandis que Laurent Prud'homme a confirmé que Beinsports n'avait pas payé sa part des droits, ce qui était un souci supplémentaire, mais que l'Olympique Lyonnais gérait cette situation en direct avec ses prestataires.