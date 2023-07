L'OL a déjà un remplaçant pour Laurent Blanc

Dans : OL.

Confirmé dans ses fonctions pour la saison prochaine, Laurent Blanc va devoir ramener l'Olympique Lyonnais vers les sommets de la Ligue 1. Mais l'entraîneur français a déjà des concurrents pour ce poste dans le futur.

A peine installé dans le bureau de Jean-Michel Aulas, John Textor a confirmé qu’il conservait sa confiance dans Laurent Blanc pour mener l’OL en 2023-2024. De quoi permettre au Président de préparer sereinement une saison durant laquelle Lyon devra faire mieux qu’en 2022-2023, ce qui ne sera probablement pas compliqué. L'ancien coach de Bordeaux, du PSG et de l’équipe de France le sait, l’homme d’affaires américain n’est pas du genre à faire dans la tendresse. Pour preuve, au Brésil, la presse affirme que l’on a déjà fait miroiter le poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais à un technicien portugais, Bruno Lage, que John Textor veut installer sur le banc de Botafogo.

Botafogo et après l'OL ?

Pris de court par le départ de Luis Castro en Arabie Saoudite, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais a demandé à Claudio Caçapa de prendre le premier avion vers Rio de Janeiro afin d’assurer l’intérim. Et l’adjoint brésilien de Laurent Blanc a bien commencé puisque Botafogo s’est imposé avec son nouvel entraîneur provisoire. Mais, John Textor rêve lui de faire signer Bruno Lage, libre depuis qu’il a été remercié par Wolverhampton le 2 octobre 2022. Agé de 47 ans, celui qui a fait une grande partie de sa carrière de coach du côté de Benfica est donc pressenti très vivement du côté de Botafogo, au point même que Textor lui a déjà fait miroiter une suite de carrière en Europe.

Etant propriétaire de l’Olympique Lyonnais et de 44% de Crystal Palace, le millionnaire américain n’a pas hésité à présenter l’OL et le club de Premier League comme des suites logiques à Bruno Lage s’il parvenait à gagner des titres avec Botafogo. Bruno Andrade, journaliste brésilien, a confié à UOL Esporte que John Textor affiche sa confiance dans ce dossier, et que Luis Castro, ancien entraîneur du club, a parlé directement avec Bruno Lage en lui disant tout le bien qu’il pensait de ce poste et de l’intérêt qu’il y aurait pour lui d’accepter l’offre. On ne sait toutefois pas ce que Laurent Blanc et Claudio Caçapa pensent de tout cela.