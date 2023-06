L’OL a 15 jours pour faire un gros coup

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Auteur d'une bonne saison avec Lecce, Samuel Umtiti est de retour au FC Barcelone. Le club catalan a fixé un ultimatum au Français pour qu'il prenne une décision concernant son avenir.

Après une longue traversée du désert, Samuel Umtiti a retrouvé des sensations à Lecce où il a largement contribué au maintien du club italien en Serie A. Le défenseur français est de retour en Catalogne avec la fin de son prêt. Xavi ne semble néanmoins pas compter sur le champion du monde. Les Blaugrana vont refonder leur équipe la saison prochaine avec l'objectif de faire bonne figure en Ligue des Champions. Samuel Umtiti n'entre pas dans les plans du Barça qui selon les informations du journal Sport, a fixé un délai de deux semaines à l'ancien joueur de l'OL pour qu'il prenne une décision sur son avenir. Le média catalan explique que Joan Laporta laisse le choix à Umtiti de choisir sa future équipe.

Le Barça fixe un ultimatum à Umtiti, l'OL sur le coup

Le Barça ne veut plus de Samuel Umtiti mais le club espagnol souhaite toutefois récupérer de l'argent sur un transfert du joueur qui est toujours sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Catalans. Umtiti a donc 15 jours pour se décider sur son avenir ou pour résilier son contrat. L'OL qui est intéressé par un retour de l'international français (31 sélections) doit se dépêcher car d'autres clubs sont également sur le coup. L'AS Roma et l'Inter Milan apprécient le profil d'Umtiti. Alors que selon les renseignements de TeamFootball, deux clubs saoudiens sont prêts à tenter leur chance pour essayer d'enrôler le joueur de 29 ans. L'OL doit absolument recruter en défense centrale, surtout avec le départ de Jérôme Boateng et les carences lyonnaises dans ce domaine depuis quelques saisons. Umtiti pourrait comme Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso faire son grand retour à Lyon.