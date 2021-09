L'occasion du Lyon, Lacazette offert sur un plateau

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

En fin de contrat en juin 2022, Alexandre Lacazette ne va pas prolonger avec Arsenal. L’Olympique Lyonnais se tient prêt à dégainer, mais la concurrence s’annonce rude.

Alexandre Lacazette va quitter Arsenal après cinq saisons passées dans le Nord de Londres. C’est l’information lâchée par 90 min. Il avait été recruté à l’été 2017 en provenance de Lyon, pour environ 50 ME. Depuis au moins deux saisons, l’international français est régulièrement annoncé sur le départ par la presse. Il aura finalement honoré son contrat, avec des hauts et des bas chez les Gunners. En fin de bail dans quelques mois, le buteur a engagé des discussions timides avec les dirigeants d’Arsenal. Il n’a pas vraiment l’intention de prolonger son aventure à l’Emirates Stadium et le club ne fait pas non plus d’efforts pour le retenir. Aucune offre ne lui a été transmise. Dans ce contexte, tout semble mener à une séparation entre les deux parties. Comme le veut la règle, Alexandre Lacazette pourra signer un contrat avec une autre équipe à six mois de la fin de son contrat, donc en janvier.

L’OL à l’affût, tout comme West Ham

Certains clubs commencent déjà à se positionner et à prendre la température. Toujours selon 90 min, l’OL est intéressé par des retrouvailles avec Alexandre Lacazette. A défaut de pouvoir faire revenir Karim Benzema, Juninho pourrait réaliser un autre très joli coup, plus simple à concrétiser mais pas évident non plus. West Ham et Crystal Palace surveillent sa situation. Le joueur n’est pas contre l’idée de poursuivre sa carrière à Londres. Des clubs de Liga, de Serie A et de Bundesliga vont aussi se lancer dans la course. Le 10 Sport croit savoir que l’Atlético de Madrid fait partie des favoris pour accueillir Alexandre Lacazette l’année prochaine. Le dossier s’annonce complexe mais l’OL a évidemment des atouts à faire valoir. L’avenir d’Alexandre Lacazette pourrait être bouclé dès janvier 2022. En attendant, capitaine pour sa première titularisation de la saison en EFL Cup contre Wimbledon (3-0), il a inscrit son deuxième but après celui contre West Bromwich.