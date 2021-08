OL : Alexandre Lacazette à Lyon, la rumeur relancée !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un joueur offensif d’ici la fin du mercato, l’OL piste toujours Sardar Azmoun. Mais l’international iranien pourrait finalement rester au Zénith Saint-Pétersbourg.

Avec des joueurs tels que Tino Kadewere, Moussa Dembélé ou encore Karl Toko-Ekambi, Peter Bosz dispose déjà de trois joueurs capables d’évoluer à la pointe de l’attaque de Lyon. Mais l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund réclame un joueur d’un niveau supérieur afin de compenser numériquement le départ de Memphis Depay au FC Barcelone. Très vite, le Néerlandais a fait de Sardar Azmoun sa priorité. Néanmoins, comme indiqué dimanche soir par le journal L’Equipe, la piste de l’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg est compliquée à concrétiser. Rien de grave puisque le quotidien national affirmait que l’OL travaillait sur la piste d’un plan B de luxe. Et si ce plan de secours se nommait Alexandre Lacazette ?

La Juventus ou l'OL pour Lacazette ?

De France, la piste paraît improbable. Elle est pourtant bien réelle selon le site Stop and Goal, qui affirme qu’un fracassant retour d’Alexandre Lacazette à l’OL est plausible. Le média, qui parle également d’un intérêt de la Juventus Turin pour l’international tricolore, évoque un possible transfert à hauteur de 15 millions d’euros, alors que Lacazette n’a plus qu’un an de contrat à Arsenal, où il refuse catégoriquement de prolonger au vu de la situation sportive désastreuse des Gunners. Reste maintenant à voir si financièrement, un retour à l’OL est possible, notamment au vu du salaire colossal perçu par Lacazette en Premier League. Après la victoire de son équipe contre Nantes vendredi soir, Jean-Michel Aulas promettait en tout cas une arrivée sur le gong à Lyon. « On travaille sur une grosse arrivée. Il reste très peu de temps. Les règles ont changé aujourd’hui concernant les extra-communautaires. On travaille depuis le début du mercato ». Le peuple lyonnais attend de connaître l’identité de cette recrue surprise et jubilerait bien sûr à l’idée de revoir Lacazette enfiler la tunique de l’OL.