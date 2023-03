L'expert du mercato douche le fol espoir de l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas rêve de faire revenir Karim Benzema à l’OL malgré le statut du buteur du Real Madrid dans la capitale espagnole. C'est peine perdue selon Fabrizio Romano.

Dans une récente interview accordée à RMC à l’occasion de la sortie de son livre, Jean-Michel Aulas a de nouveau fait savoir qu’il rêvait de faire revenir l’enfant prodige Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais. Le président de l’OL aimerait que KB9 termine sa carrière dans la capitale des Gaules. « J’y rêve tous les jours, mais c’est compliqué. On va essayer. Si on avait la possibilité et une toute petite chance de pouvoir le faire revenir, on le ferait en prenant tous les risques. C’est plus qu’un potentiel, c’est un symbole » a estimé Jean-Michel Aulas, qui rêve chaque jour de faire revenir Karim Benzema à Lyon, après avoir réussi à ficeler les come-backs de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette. Mais pour le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, il est purement et simplement impossible que Karim Benzema revienne en France, d’autant que tout est déjà bouclé pour la prolongation jusqu’en 2024 du Ballon d’Or au Real Madrid.

Benzema à l'OL, zéro contact sérieux

« Je n’ai connaissance d’aucun contact officiel entre l’OL et Karim Benzema » a d’abord indiqué Fabrizio Romano à CaughtOffside avant de poursuivre. « Jean-Michel Aulas aime beaucoup Karim Benzema depuis qu’il est gamin. Je pense qu’il voulait dire quelque chose de romantique en parlant de son retour en disant que s’il y avait une petite chance, l’OL se tiendra prêt. Mais la vérité est que Karim Benzema a un accord total avec le Real Madrid depuis octobre pour une prolongation jusqu’en 2024 » a fait savoir Fabrizio Romano, pour qui les chances de voir revenir Benzema à Lyon sont quasiment nulles. Reste que pour Jean-Michel Aulas, un retour du « Nueve » dans la capitale des Gaules pourrait très bien se faire après juin 2024, lorsque Benzema aura 36 ans. Au vu du talent du joueur, Jean-Michel Aulas serait prêt à prendre le risque de le recruter malgré son âge. A ce moment, il sera sans doute temps pour le Real Madrid de passer à autre chose avec un nouvel attaquant comme Erling Haaland ou Kylian Mbappé. Il s’agira maintenant de voir si Karim Benzema souhaitera revenir dans son club formateur ou tout simplement mettre un terme à sa carrière.