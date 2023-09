L'entraineur de l'OL, Deschamps est écoeuré

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Avec le récent licenciement de Laurent Blanc, l'Olympique Lyonnais doit trouver un nouvel entraîneur. Si plusieurs noms étrangers ont été évoqués, Didier Deschamps regrette ce choix et prend la défense des techniciens français.

Dernier de la Ligue 1 avec trois défaites et un seul match nul, Laurent Blanc a logiquement été démis de ses fonctions à Lyon. Le coach français n'avait plus le cœur à diriger l'OL et John Textor recherche activement son successeur qui devrait être un étranger. C'est du moins sa volonté affiché de ne pas recruter chez les techniciens tricolores. Le favori à la succession de Blanc devrait être Gennaro Gattuso, bien qu'Oliver Glasner, Graham Potter, Marcello Gallardo, Thiago Motta, Habib Beye étaient également dans la course. Cependant, de nombreux fans sont pessimistes sur l'arrivée de l'italien, dont les expériences n'ont pas été réellement concluantes en Italie. Pour Didier Deschamps, il vaut mieux donner sa chance à un entraîneur français qui connaît bien la Ligue 1, plutôt qu'à un coach étranger avec qui le grand public est souvent plus clément.

Deschamps défend le bilan des entraîneurs français en Ligue 1

« Je me suis déjà exprimé là-dessus. Je le regrette profondément, car je trouve que l’entraîneur français n’est pas valorisé. Je ne critique pas la compétence des entraîneurs étrangers. Des entraîneurs qui ne connaissent pas la Ligue 1, qui ne connaissent pas la langue française. Je trouve qu’on accorde beaucoup de crédit à un entraîneur étranger alors qu’on est beaucoup plus radical avec un entraîneur français. C’est regrettable » a avoué le sélectionneur de l'équipe de France, avant le match amical face à l'Allemagne en conférence de presse. Lyon retrouve le championnat le 17 septembre avec une rencontre décisive contre Le Havre et en attendant de trouver un nouveau coach, c'est Jean-François Vulliez qui va devoir assurer l'intérim, en compagnie de Jérémie Bréchet et de Sonny Anderson. Deschamps est clair sur le sujet, il estime qu'un entraîneur français devrait autant avoir sa chance que les étrangers pour les Gones.