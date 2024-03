L'attaque de l'OL bouleversée, Pierre Sage fait un pari

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Sans Alexandre Lacazette, touché physiquement, l'Olympique Lyonnais s'est lourdement incliné sur sa pelouse lors de la dernière journée de la Ligue 1 face au RC Lens (3-0). Contre Lorient, Pierre Sage pourrait totalement modifier son onze de départ.

Après avoir enchaîné 4 victoires consécutives en championnat, l'OL a subi un coup d'arrêt contre les Lensois. Balayés 3-0, les Lyonnais ont compris que le chemin était encore long. De plus, Pierre Sage pourrait encore se passer de son homme providentiel, Alexandre Lacazette. Touché à la cuisse lors du 1/4 de finale de la Coupe de France face à Strasbourg, l'attaquant français n'a pas joué le match contre Lens. D'après les informations du Progrès, il s'agit d'une fatigue musculaire à la cuisse. Une fatigue tout de même assez importante pour lui faire probablement rater également le déplacement à Lorient puisque le capitaine rhodanien n'était pas présent sur les images de l'entraînement de ce jeudi 7 mars, à deux jours du match au Moustoir. Pierre Sage va encore devoir bricoler sur le front de l'attaque.

Pas de Lacazette, Pierre Sage change tout

Lacazette toujours en salle de soin mais Mangala également absent de cet entraînement à J-2 du déplacement à Lorient #OL #FCLOL pic.twitter.com/RvdiHzGwTG — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) March 7, 2024

Suite à l'absence de Lacazette lors de dernier match de Lyon, Pierre Sage a confié la pointe à Gift Orban. Si le Nigérian a été remuant, il n'a pas été capable de se mettre en évidence. Ainsi, il est fort probable que Pierre Sage modifie son animation offensive pour renouer avec la victoire, surtout que le match suivant est encore un déplacement, à Toulouse, et il sera également périlleux. De plus, Orel Mangala est lui aussi incertain, laissant peu de choix au technicien français. Ainsi, le trio d'attaque à Lorient pourrait être composé de Gift Orban en attaque, Saïd Benrahma plus bas et Malick Fofana sur un côté. Actuellement 11e de la Ligue 1, l'OL va enchaîner deux voyages compliqués, face à Toulouse, 10e et à Lorient, 13e.