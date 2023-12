L'ancien chouchou de l'OL avoue être dans le dur loin de Lyon

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Débarqué à l'AS Roma cet été, en provenance de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a du mal à s'imposer en Italie. Après ses premiers mois, le bilan est contrasté même si le joueur reste confiant pour s'adapter à sa nouvelle vie.

Enfant du club, Houssem Aouar est considéré comme l'un des plus grands talents du centre de formation de l'OL. Le milieu de terrain n'a pas quitté son club de cœur en très bons termes et s'est envolé en Italie, à Rome, sous les ordres de José Mourinho. Le technicien portugais ne fait pas encore confiant à 100% à Aouar, qui a disputé 14 matchs depuis le début de la saison, pas toujours comme titulaire. En conférence de presse, l'international algérien (5 sélections) s'est exprimé sur son adaptation difficile chez les Giallorossi, juste avant un match face au Sheriff Tiraspol en Europa League. Houssem Aouar est conscient des difficultés mais compte bien s'imposer à l'AS Roma.

Loin de Lyon, Aouar n'avance plus

« C'est la première fois que je suis loin de la maison, loin de Lyon. C'est un peu difficile pour moi de m'adapter à une nouvelle ville, à une nouvelle équipe. Mais je sais aussi que je dois apprendre. J'ai bien commencé la saison, mais maintenant c'est un peu plus difficile pour moi. Je dois maintenant montrer à l'entraîneur que je peux jouer davantage. Je vois mon avenir à la Roma. Je suis très fier de porter ce maillot. Je suis très heureux d'être ici, dans un grand club, avec une grande équipe, de bons coéquipiers et avec l'entraîneur aussi. L'entraîneur m'aide beaucoup. Je sais que c'est le bon projet » a expliqué le joueur de 25 ans qui souffre de la concurrence en Italie. Actuellement, l'AS Roma est quatrième de la Serie A et lutte pour une qualification en Europa League, alors que le club de la Louve est également assuré de poursuivre la suite de la compétition en C3. Aouar devrait donc bénéficier de plus de temps de jeu dans les prochaines semaines mais va devoir élever son niveau de jeu pour redevenir titulaire.