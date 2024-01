Krunic s'éloigne de l'OL, Textor doit vite réagir

L'OL est toujours sur les rangs pour accueillir Rade Krunic au mercato hivernal. Néanmoins, les Lyonnais sont sous pression car Fenerbahçe travaille activement pour conclure le dossier. Il ne manque plus grand chose aux Turcs.

Dans sa quête éternelle d'un milieu de terrain, l'OL risque une nouvelle déconvenue en ce mois de janvier. Cela fait plusieurs mois que le club rhodanien mise sur une arrivée de Rade Krunic. Après avoir été trop long à entrer en jeu cet été, l'OL s'est mis au travail dès le 1er janvier pour obtenir la signature du Bosnien cet hiver. Malheureusement, Lyon n'est pas le seul à s'intéresser au cas du milieu milanais. En effet, comme l'OL, Fenerbahçe vise Krunic depuis cet été. Seulement, le club stambouliote a de plus solides arguments sur ce dossier épineux. Selon son président Ali Koc, « Rade Krunic veut toujours venir » à Fenerbahçe. De quoi pousser les dirigeants du Fener à venir à Milan pour conclure le transfert.

Selon le média italien Sports Digitale, le directeur sportif de Fenerbahçe Mario Branco discute actuellement avec les dirigeants milanais sur le prix de transfert de Rade Krunic. Le joueur n'est plus vraiment dans les plans de Stefano Pioli chez les Rossoneri. Une vente est poussée par le Milan AC, lequel a même fixé un prix abordable selon Calciomercato.

🟡🔵 Fenerbahçe have offered €4m for Rade Krunić. There’s still no agreement with AC Milan but negotiations continue.



Krunić, out of AC Milan project and set to leave the club. pic.twitter.com/BC4ZebCeO1