Krunic n'ira pas à l'OL, Milan s'est fâché

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le patron du recrutement de l'OL était à San Siro samedi pour assister à la victoire de l'AC Milan contre le Torino, mais surtout pour superviser Rade Krunic, titulaire au coup d'envoi. Cependant, l'affaire ne sera pas simple.

Les jours passent et la fin du marché des transferts se profile, obligeant les dirigeants de l’Olympique Lyonnais à avoir plusieurs dossiers à gérer en même temps. C’est notamment le cas concernant le poste de milieu de terrain dont Laurent Blanc réclame depuis six mois qu’il soit impérativement renforcé, ce qui n’est toujours pas le cas alors que l’OL connaît un début de saison plus que compliqué en Ligue 1. Depuis quelques jours, John Textor négocie férocement avec son homologue du Betis Séville afin d’obtenir la signature de Guido Rodriguez. Cependant, le club andalou ne lâche rien et l’offre de 12 millions d’euros transmise par Lyon n’a pas encore été acceptée, le Betis ayant toujours en tête l’idée de prolonger le joueur argentin. Alors, l’Olympique Lyonnais s’est penché sur le cas de Rade Krunic, le milieu de terrain international bosnien de l’AC Milan.

Milan ne donne pas de bon de sortie à Krunic

AC Milan manager Pioli on Krunic deal with OL or Fenerbahçe: “Rade Krunic will stay here, yes”. ⛔️🔴⚫️ #ACMilan pic.twitter.com/mJXz8p4xpz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2023

Samedi, Matthieu Louis-Jean avait même fait le déplacement jusqu’à Milan afin de regarder de plus près Rade Krunic, titularisé pour le match de Serie A contre le Torino. On ne sait pas ce que le responsable du recrutement de l’Olympique Lyonnais a pensé de la prestation du milieu de terrain de 29 ans, mais il a probablement entendu les propos de Stefano Pioli, l’entraîneur de l’AC Milan, lorsque le départ du joueur qui a encore 2 ans de contrat chez les Rossoneri a été évoqué. « Si Rade Krunic sera à Milan après la fin du mercato ? Oui, il va rester ici », a fermement prévenu le technicien italien, afin de marquer son territoire concernant un milieu de terrain à qui il accorde toute sa confiance. L'OL va probablement devoir trouver un autre plan si la venue de Guido Rodriguez ne se confirme pas.