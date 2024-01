Karim Benzema à l’OL, Fabrizio Romano repris de volée

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, un potentiel retour de Karim Benzema à l’OL fait beaucoup de bruit et pourtant, le transfert n’a aucune chance de voir le jour selon Hugo Guillemet.

Spécialiste du mercato de l’Olympique Lyonnais pour le journal L’Equipe, Hugo Guillemet a brisé les espoirs de tout un peuple au sujet du retour de Karim Benzema dans la capitale des Gaules. Il faut dire que depuis plusieurs jours, l’enflammade monte autour de l’international français, critiqué en Arabie Saoudite et qui songe à quitter Al-Ittihad lors de ce mercato hivernal. Fabrizio Romano puis RMC ont dévoilé que des premiers contacts avaient eu lieu entre John Textor et le club saoudien ainsi qu’avec l’entourage du joueur. La réalité est bien plus terre à terre selon Hugo Guillemet, qui a démenti dans l’Equipe du Soir un possible transfert de Karim Benzema à l’OL dans les jours à venir.

« Quand on lit l’information de Fabrizio Romano, il faut savoir de quoi on parle. Il y a trois semaines, Textor a essayé de contacter quelqu’un en Arabie Saoudite. Quand c’est comme ça avant de sortir une telle info, on vérifie quand même la version du club et du joueur. A l’OL, on dit que c’est n’importe quoi, que c’est impossible. Petite parenthèse : Benzema a un contrat à 200 millions d’euros, c’est le montant du budget annuel de Lyon. C’est-à-dire qu’avec son salaire, il peut faire tourner l’OL pendant un an. Et du côté du joueur, c’est complètement faux aussi. Il y a eu cette information sortie par Fabrizio Romano qui a été reprise par des confrères » a lancé le journaliste spécialisé dans l’actualité du mercato et plus précisément de l’OL, avant de conclure.

Hugo Guillemet met fin à la rumeur Benzema à Lyon

« Mais je ne comprends pas pourquoi dans les articles, on n’insère pas que le joueur et l’OL ont démenti, ça n’apparait pas. Un truc aussi gros et impossible à croire, il faut le recouper. Il y a une différence entre essayer et faire sortir que l’on essaie. Quand on donne des informations, des gens se demandent ensuite si Benzema va revenir à l’OL. Je me suis encore renseigné aujourd’hui, la réponse à l’OL c’est ‘arrêtez, on n’a pas le temps pour ces conneries’ et du côté du joueur, on dit que ce n’est pas du tout vrai. Textor n’a jamais été en contact avec Benzema ni avec l’entourage de Benzema » estime Hugo Guillemet, calmant les ardeurs des supporters de l’OL en affirmant que ni du côté du club lyonnais ni dans le camp de KB9, on estime plausible un transfert du Ballon d’Or 2022 vers le club rhodanien cet hiver.