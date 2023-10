Juninho se lâche sur un énorme fiasco de l'OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Après deux saisons ratées à l'Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng pourrait revenir au Bayern Munich. Une situation incompréhensible pour Juninho qui a admis que son recrutement a été une erreur.

Véritable roc au Bayern Munich pendant une décennie, Jérôme Boateng, lorsqu'il arrive à Lyon en 2021, est attendu comme le nouveau patron de la défense de l'OL. Finalement, l'Allemand va livrer des prestations très moyennes avec un niveau de jeu largement en dessous de ses performances en Bavière. Pourtant, en dépit de cet échec en terres rhodaniennes et de ses déboires avec la justice, le joueur de 35 ans s'entraîne avec le Bayern Munich et pourrait prochainement faire son retour avec le géant allemand enfin d'entrer dans la rotation des matchs cette saison. Une situation autant surprenante que polémique en Allemagne, compte tenu de ses condamnations pour violences conjugales et de son âge avancé. Dans un entretien pour Sport1, Juninho a confié que recruter Jérôme Boateng avait été une erreur de casting.

Juninho concède l'erreur Jérôme Boateng à l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jérôme Boateng (@jeromeboateng)

« Avec le recul, il faut reconnaître que ce n'était pas une bonne idée car le joueur n'a jamais pu répondre à nos attentes. Le fait qu'il parte maintenant au Bayern est une énorme surprise. La saison dernière, il a été de moins en moins utilisé et maintenant, il s'entraîne seul depuis plus de quatre mois. Est-ce que cela va bien se passer à Munich ? » a confié l'ancien directeur sportif de l'OL, au sujet de la forme du champion du monde allemand. Thomas Tuchel a clairement expliqué que le retour dans le groupe professionnel de Boateng était probable, malgré son passage délicat à Lyon. En Allemagne, les consultants, journalistes et même les supporters sont tous dubitatifs à cause du niveau de l'ancien défenseur de Manchester City mais aussi en raison de son lourd passé judiciaire. Juninho ne garde pas un bon souvenir de l'ancien Gones.