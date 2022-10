OL : Une recrue demandée au mercato, ce n'est pas une surprise !

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Depuis la saison dernière, la défense lyonnaise peine à tenir la route en championnat. Alors que l'OL est en pleine crise, les supporters réclament une arrivée dans ce secteur de jeu.

Après seulement 12 journées de Ligue 1 disputées, l'OL a déjà encaissé 16 buts. Un total bien trop élevé pour un club avec de telles ambitions. Malgré l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc des Gones pour remplacer Peter Bosz, les choses n'ont pas changé. Lyon a encaissé 4 buts depuis la prise de pouvoir de l'ancien coach du PSG ou des Girondins de Bordeaux. Face à Rennes, la défense a été le principal point faible de l'OL qui tenait pourtant le match en main. Et contre Montpellier, l'OL a joué à se faire peur. Si Alexandre Lacazette a finalement offert un premier succès au Président et a mis fin à une série de 5 matchs sans victoires, le secteur défensif de Lyon reste le talon d'Achille de la formation rhodanienne.

Un défenseur central, la priorité de l'OL au mercato ?

Sur son compte Twitter, le journaliste Walid Acherchour a exprimé son ressenti sur la défense lyonnaise et a remis en cause la qualité du banc. « Vite un gros défenseur central pour l’OL en janvier, faire rentrer Da Silva à chaque fois à la 60ème parce que Boateng a des problèmes physiques c’est pas possible. Au passage je ne comprends pas comment Laurent Blanc peut remettre Da Silva qui a coûté des points contre Rennes » a confié le chroniqueur de RMC Sport qui milite pour que la direction recrute un défenseur central durant le mercato hivernal. Les récentes prestations de Damien Da Silva ou de Jérôme Boateng n'ont pas données satisfaction et laissent présager que l'OL va souffrir toute la saison si un renfort ne vient pas prêter main forte aux Lyonnais cet hiver.