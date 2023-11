Juninho pour sauver l'OL, réponse dans 72 heures ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le début de saison raté de l'OL a mis en lumière l'absence d'un dirigeant pour faire le lien entre John Textor et l'équipe. L'Américain l'a bien compris et il veut s'entourer d'une légende lyonnaise pour relancer le club. Il discute déjà avec Juninho.

Peut-on faire grandir un club sans un dirigeant compétent et présent au quotidien ? Au vu du début de saison de l'OL, on est tenté de répondre non. Dernier de Ligue 1, le club rhodanien est véritablement livré à lui-même alors que John Textor navigue entre Etats-Unis, Brésil, Belgique et France. Et ce n'est pas le président exécutif Santiago Cucci qui pouvait réveiller l'OL. Nouveau dans le football professionnel, il a été très discret depuis son arrivée et va logiquement abandonner son poste. La réception de Metz dimanche dernier a montré un OL sans leader où le seul Tony Parker était présent en tribune officielle. « Il y a le feu à la maison, mais où est la direction ? », écrivaient même les supporters inquiets sur une banderole fixée sur la façade du Groupama Stadium.

Juninho, conseiller spécial de John Textor ?

Heureusement pour eux, John Textor semble avoir compris l'urgence de la situation. L'homme d'affaires américain est en train de réorganiser l'organigramme lyonnais. Il a écarté Vincent Ponsot et Santiago Cucci, cherchant un nouveau président exécutif accompagné d'un directeur sportif. Il lui faut surtout un connaisseur du football, suffisamment proche du club, pour remettre de l'ordre dans la maison. Alors que ce rôle semblait dévolu à Sonny Anderson, Textor a soudainement écarté le Brésilien. Il préfère miser sur un de ses compatriotes : Juninho. Selon l'Equipe, il veut faire de l'ancien joueur (2001-2009) et directeur sportif (2019-2021), son conseiller spécial pour diriger l'OL au mieux.

John Textor souhaite faire de Juninho son conseiller spécial. Un peu à la manière de ce qu’était Bernard Lacombe pour Jean-Michel Aulas. Le Brésilien aurait des prérogatives assez élargies. Les deux hommes ont parlé, le courant passe. https://t.co/1EjEPUBn3W — hugo (@hugoguillemet) November 10, 2023

Juninho reprendrait ainsi le rôle incarné par Bernard Lacombe pendant 20 ans de présidence Aulas. L'ancien milieu est sensible à l'intérêt de John Textor selon Hugo Guillemet. « Les deux hommes se sont longuement parlé ces derniers jours et les échanges se sont très bien passés. Textor aimerait que le Brésilien devienne l'un de ses hommes de confiance », écrit-il. Parfois à la peine dans son rôle de directeur sportif, Juninho serait peut-être plus dans son élément cette fois-ci. Actuellement basé à Rio de Janeiro, il passerait une semaine par mois dans le Rhône. Ses prérogatives lui permettraient d'agir directement sur le vestiaire lyonnais. En outre, Textor utiliserait aussi Juninho pour gérer Botafogo au Brésil. Dans L'Equipe du Soir, le journaliste du quotidien sportif a précisé qu'une réponse devrait intervenir dans les prochaines 72 heures et au plus tard en début de semaine.