Thauvin à l'OL, Gignac a tout fait capoter

Par Mehdi Lunay

Malgré la rivalité entre l'OL et l'OM, Jean-Michel Aulas est toujours à l'affût des bons joueurs passés par Marseille. À l'instar de Nicolas Nkoulou ou Mathieu Valbuena, Florian Thauvin était visé par l'OL l'été dernier mais André-Pierre Gignac a tout changé.

Au cours des vingt dernières années, la confrontation entre l'OL et l'OM appelée olympico est devenue un véritable classique du football français. La rivalité et l'opposition entre les deux olympiques est tellement intense qu'elle en surpasse parfois le derby avec l'ASSE pour les uns et le classique avec le PSG pour les autres. Dans ce contexte, le transfert d'un joueur d'un club vers un autre peut exacerber les tensions. Jean-Michel Aulas et l'OL ont pu le constater, eux qui ont pris pour habitude de venir recruter des marseillais ou ex-marseillais. Jérémy Morel, Nicolas Nkoulou et surtout Mathieu Valbuena. Petit Vélo, aimé du Vélodrome était devenu un Gone en 2015 provoquant la colère de ses anciens supporters qui avaient pendu une marionnette à son effigie.

Thauvin à l'OL ? Gignac a empêché cela

L'histoire de Valbuena aurait pu se répéter cet été avec un autre chouchou des Phocéens, Florian Thauvin. L'international français, dix sélections, était en fin de contrat en juin dernier à l'OM. Pas décidé à prolonger à Marseille, il a été sollicité dans toute l'Europe, y compris du côté de Lyon puisque l'OL s'est positionné sur lui. C'est ce qu'a révélé son agent dans une interview au média TMW.

« Après des années à Marseille, il arrivait en fin de contrat et l'OM voulait le renouveler. Il y a eu des discussions avec Pablo Longoria, le président, puis l'intérêt de grands clubs comme l'AC Milan, l'Atalanta, la Roma, l'Atlético de Madrid, Manchester City, West Ham, Crystal Palace, Lyon vers la fin », a t-il indiqué avant de préciser ce qui avait poussé son client à rejoindre les Tigres au Mexique, ou plutôt sur celui qui l'avait conseillé. « Gignac est un ami à lui, ils ont joué ensemble, ils étaient très proches et il lui a présenté cette opportunité. Le club a été très convaincu par le joueur, ils ont poussé si fort à la fin d'avril 2021. Il a fait ce choix de vie, il a vraiment aimé l'idée, le projet et la passion dans le pays », a t-il ajouté. Si Thauvin ne regrette pas son choix par rapport à la vie au Mexique, il peut en plus se dire que cela lui permet de rester dans le cœur des supporters de l'OM.