John Textor déniche un Brésilien, l'OL n'a aucune chance

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Alors que l'OL joue actuellement sa fin de saison avec l'objectif de décrocher une place qualificative pour une coupe d'Europe, John Textor s'active en interne pour dénicher de nouveaux talents pour sa filiale Eagle Football Holdings. Pas forcément pour Lyon.

L'actionnaire majoritaire de l'OL est attendu au tournant par les supporters lyonnais qui souhaitent voir le retour des Gones sur la scène européenne. Pour y parvenir, Lyon doit déjà boucler son sprint final en Ligue 1 de la meilleure des manières. Il ne reste que 7 matchs à l'OL pour sauver sa saison ainsi que son mercato. Car une place européenne permet d'avoir plus d'argent ainsi qu'une attractivité plus forte. C'est dans cette optique que John Textor étudie le cas de plusieurs recrues pour le mercato estival. Selon les informations de Globoesporte, le milliardaire américain suit les traces de Matheus França, un joueur brésilien qui évolue à Flamengo, au poste de milieu offensif mais qui pourrait débarquer, non pas à l'OL, mais bien en Premier League.

Un grand espoir brésilien arrive... En Premier League

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matheus França (@matheus_franca04)

Le média brésilien affirme que John Textor a pour projet de faire venir le jeune espoir de 19 ans à Crystal Palace, l'un des quatre clubs de sa société Eagle Football Holdings avec Botafogo, Molenbeek et l'OL. Si pour le moment aucune négociation n'a été entamée entre Crystal Palace et Flamengo, John Textor préfère signer Matheus França en Premier League plutôt que dans le club rhodanien. Une information qui ne va probablement pas plaire aux supporters lyonnais qui attentent les arrivées de plusieurs joueurs importants afin d'améliorer l'effectif en vue de la saison prochaine. S'il signe à Crystal Palace, Matheus França pourra néanmoins facilement rejoindre l'OL en cas de besoin puisque les deux clubs sont sous l'influence de Textor. Une hypothèse probable puisque Jeffinho est passé de Botafogo à Lyon cet hiver.