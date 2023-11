John Textor au tribunal, l'OL se frotte les mains

Dans : OL.

Les supporters de l'OL reprochent à John Textor de beaucoup plus passer de temps au Brésil qu'à Lyon. Mais face aux menaces qui planent sur lui en Amérique du Sud, ça pourrait changer.

Le portefeuille de John Textor n’a pas choisi entre Lyon, Molenbeek et Botafogo, mais c’est une évidence le cœur de l’homme d’affaires américain bat pour son club brésilien. On l’a récemment constaté puisque que quelques jours après avoir assisté au chaos vécu par Fabio Grosso et ses joueurs à Marseille, qu’il avait calmement commenté, il avait totalement disjoncté suite à la défaite de Botafogo contre Palmeiras. En direct à la télévision brésilienne, John Textor avait parlé de « corruption » en évoquant les arbitres du match, et mis en cause la fédération brésilienne du football (CBF) en exigeant la démission de son président. Dans un premier temps, l’instance sportive a suspendu le propriétaire de Botafogo pour 30 jours, mais cela ne s’est pas arrêté là, car c’est peu dire que les propos de Textor ont choqué au Brésil.

Textor doit se calmer au Brésil

L'Agence France Presse annonce que le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, a porté plainte contre John Textor devant le tribunal du District Régional de Barra da Tijuca (Ndlr : un quartier de Rio de Janeiro) pour diffamation. Et que dans la foulée, la Fédération Brésilienne du Football s'est portée partie civile. Autrement dit, le propriétaire américain va devoir répondre de ses propos devant la justice civile et forcément cela pourrait l'inciter à moins souvent fréquenter le Brésil où l'homme d'affaires américain commence à sérieusement agacer tout le monde, son attitude n'étant pas à la hauteur. Adepte de la multipropriété, John Textor devrait donc se rapprocher de l'Olympique Lyonnais en attendant que cela se calme pour lui autour de Botafogo. Car au Brésil, les médias sont nettement plus incisifs qu'en France, et même s'il apprécie les clashs, Textor doit aussi apprendre à se calmer. L'idée de faire venir Juninho pour le conseiller à Lyon et Botafogo pourrait l'aider dans cette mission.