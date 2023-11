OL, Brésil ‍: Textor n'a pas fini de péter les plombs ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

John Textor n'est pas très heureux avec ses clubs en ce moment. Alors que l'OL est bon dernier de L1, son club brésilien de Botafogo est en train de laisser filer un titre presque acquis à la mi-saison.

L'empire Eagle Football bat de l'aile en ce moment. John Textor a de quoi être inquiet pour les deux clubs les plus importants à ses yeux : l'OL et Botafogo. Le club rhodanien a subi une nouvelle déconvenue ce week-end, en faisant match nul 1-1 contre Metz. Dernier de Ligue 1 avec 4 petits points, l'OL n'est pas encore parvenu à gagner cette saison et le calendrier ne lui donne pas beaucoup d'espoir de le faire : Rennes, Lille, Lens et Marseille dans les 4 prochains matchs. Néanmoins, on a l'impression que John Textor est encore plus préoccupé par la situation de son club de Rio de Janeiro en ce moment. Il faut dire que Botafogo a des résultats tout aussi mauvais que Lyon sur les dernières semaines.

Botafogo craque dans la course au titre

Le club carioca a encore perdu cette nuit, sur le terrain du rival mal-classé Vasco de Gama 1-0. C'est la troisième défaite de rang pour le leader du championnat brésilien. Un leader plus contesté que jamais puisque Palmeiras son dauphin a le même nombre d'unités, Bragantino est à 1 point et Gremio 3. Botafogo a dilapidé une avance de 12 points en quelques semaines seulement. Alors que le club de John Textor fonçait vers son premier titre depuis 1995, le défaitisme gagne les rangs de ses supporters comme le révèle son ancien joueur Dodô au média brésilien Globoesporte.

« Bien sûr, Botafogo a joué avec trois absents importants. Mais l’état mental de l’équipe a été très préoccupant et Botafogo n’est plus favori pour remporter le championnat. Ils sont chassés par Palmeiras, très habitué au sprint final. Gremio revient dans la course et reçoit Bragantino, qui a le même nombre de matchs que Botafogo et un point de retard. Botafogo est en train de laisser filer le titre, ce qui, en cas de défaite, serait l’une des choses les plus choquantes de l’histoire. Aujourd’hui, les joueurs avaient l’air défaits, ils ressemblaient à des joueurs de milieu de tableau. Botafogo est en tête du championnat, mais il donne l’impression qu’il va laisser filer le titre », a t-il lâché. De quoi rendre Textor, présent au Brésil, toujours plus tendu. Jeudi dernier, il avait déjà attaqué la fédération brésilienne pour l'arbitrage du choc contre Palmeiras perdu 3-4 parlant de corruption. Avec ses multiples clubs, John Textor ne multiplie que ses propres frustrations actuellement.