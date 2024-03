Jeté par l'OL, Sonny Anderson fait un voeu en Ligue 1

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Présent à l'Olympique Lyonnais depuis février 2023, en qualité de conseiller sportif d'OL Groupe, Sonny Anderson est sur le point de quitter le club rhodanien et pense d'ores et déjà à un avenir, toujours en France.

Passé par l'OL entre 1999 et 2003, Sonny Anderson a laissé un souvenir impérissable dans le cœur des supporters lyonnais. Le Brésilien est revenu 20 ans plus tard chez les Gones mais sa relation avec John Textor n'est pas excellente et son départ est inéluctable. Sonny Anderson va quitter Lyon dans les prochaines semaines mais cela ne semble pas trop l'affecter puisque dans une interview accordée à Nice-Matin, le samedi 9 mars, l'ancien attaquant brésilien a confié avoir des contacts avec l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco, les deux autres clubs français où il a évolué dans sa carrière. Le dirigeant de 53 ans est déjà prêt à relever un nouveau défi, loin de l'OL.

Lyon vire Sonny Anderson, il utilise ses contacts en L1

« Je ne ferme jamais la porte. Je suis toujours attaché à Monaco et à Marseille. Je vais souvent à Louis II et j’ai gardé beaucoup de contacts à l’ASM. Je les suis de près. S’il y a une possibilité, oui. Mais je ne ferai pas n’importe quoi. Les coaches ne sont pas du tout respectés. Lyon a vu passer quatre entraîneurs cette saison, Marseille, pareil. On ne leur laisse plus le temps. Au PSG, si tu ne gagnes pas la Ligue des champions, tu sors. Ils sont dans l’urgence et ça ne marche pas. Il faudrait un poste dans lequel je me sente à l’aise » a déclaré le natif de Goiatuba. Pour le moment, Sonny Anderson n'a occupé que la fonction de directeur/conseiller sportif ou entraîneur des attaquants. Marseille ou Monaco vont peut-être essayer de lui offrir une place au sein de leur effectif car John Textor et Lyon ne comptent plus sur lui. Ce serait alors forcément un retour aux sources pour celui qui s'est révélé à l'OM après sa découverte en Suisse, et a aussi porté Monaco par le passé.