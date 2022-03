Jérôme Boateng, un divorce à 5 millions d'euros pour l'OL ?

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Jérôme Boateng était arrivé comme une star à l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato estival pour renforcer la défense rhodanienne. Quelques mois plus tard, l'Allemand ne semble pas faire l'unanimité et pourrait être vendu dès cet été contre 4 ou 5 millions d'euros.

Deutsche Qualität concernant Jérôme Boateng ? Non, en tout cas pas depuis son arrivée dans le Rhône. Reconnu pour sa grosse solidité défensive et ses dix dernières passées au Bayern Munich, l'Allemand de 33 ans connaît une saison particulière sous la tunique de l'Olympique Lyonnais. Le défenseur central aux 76 sélections avec la Mannschaft a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Titulaire sur toute la première partie, l'ancien bavarois est un dommage collatéral des choix de Peter Bosz. Jérôme Boateng souffre également d'une lésion musculaire depuis peu et a été absent du groupe lyonnais sur les quatre dernières rencontres. Depuis début février, l'Allemand n'a joué que 19 minutes...Son dernier match joué en intégralité remonte au 2 février et une prestation personnelle catastrophique face à l'AS Monaco, soldée d'une défaite (2-0). Aujourd'hui, sa venue peut être considérée comme étant un échec, ou presque. Ce transfert rappelle d'ailleurs celui de Xherdan Shaqiri reparti dans la foulée au Chicago Fire en MLS.

Boateng, une vente à 5 millions d'euros

Aujourd'hui, combien vaut vraiment Jérôme Boateng ? D'après le site Transfermarkt, l'Allemand n'excède pas une valeur marchande 5 millions d'euros. Pour l'observatoire du football, le constat est le même avec un prix fixé entre 4 et 7 millions d'euros. Tout comme Xherdan Shaqiri, Jérôme Boateng pourrait être amené à quitter l'Olympique Lyonnais prochainement. D'après L'Équipe, le Berlinois est proche d'un départ tout comme Houssem Aouar. A Lyon, on ne compte plus les défenseurs centraux : Denayer, Thiago Mendes, Lukeba, Diomandé, Boateng... Officiellement, le central de 33 ans a posé ses valises au Groupama Stadium pour deux ans mais en cas de départ cet été, Jean-Michel-Aulas ne se privera pas des 4 ou 5 millions d'euros liés à sa valeur actuelle sur le marché. Cette dernière s'écroule depuis son arrivée en Ligue 1 puisqu'il valait approximativement 10 millions d'euros il y a un an. En octobre 2018, sa cote avait atteint son maximum avec une valeur de 45 millions d'euros. Un accord pour une erreur de casting et une petite vente pour limiter la casse, voilà ce à quoi se destinent Jérôme Boateng et l'Olympique Lyonnais cet été.