Jeffinho de retour, bonne nouvelle pour l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Blessé après avoir célébré son but contre Grenoble en Coupe de France, Jeffinho a réintégré ce mercredi l'entraînement collectif avec ses coéquipiers de l'Olympique Lyonnais. Une bonne nouvelle pour Laurent Blanc avant de recevoir Nantes en Ligue 1.

Fin janvier, voulant marquer sa joie après avoir marqué contre Grenoble en Coupe de France, Jeffinho a fait un salto, et on a tout de suite vu que le joueur brésilien, arrivé au mercato d'hiver était touché musculairement. Et après la pause, celui qui avait montré quelques belles choses avait été contraint de céder sa place, provoquant de nombreuses remarques moqueuses. Mais après un arrêt de 15 jours, l'ancien joueur de Botafogo a finalement repris le chemin de l'entraînement collectif ce mercredi, alors que l'Olympique Lyonnais prépare la réception du FC Nantes, vendredi au Groupama, en Ligue 1, avant bien évidemment de croiser de nouveau la route des Canaris, mais cette fois en Coupe de France et à la Beaujoire le mercredi 5 avril prochain. De quoi apporter une solution de plus à Laurent Blanc.