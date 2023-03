OL : Jeffinho blessé sur sa célébration, interdit de rigoler

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur du deuxième but de l'Olympique Lyonnais mardi soir contre Grenoble en Coupe de France, Jeffinho a cédé sa place en seconde période. Le joueur brésilien s'est blessé en célébrant son but d'un salto spectaculaire, même si Laurent Blanc n'y croit pas.

Arrivé à l’OL lors du mercato d’hiver en provenance de Botafogo, Jeffinho a ouvert son compteur à l’occasion de la victoire lyonnaise contre son voisin grenoblois. Tout cela sous le regard d’un John Textor très heureux de voir le joueur qu’il a contribué à faire passer de son club brésilien à Lyon trouver le chemin des filets. Il est vrai que le natif de Volta Redonda a rendu une excellente copie que malheureusement il a gâchée à lui tout seul. En célébrant son but d’un superbe saut périlleux, Jeffinho s’est clairement fait mal, et d’ailleurs il a cédé sa place à Moussa Dembélé après la pause. Du côté de Laurent Blanc, on a évoqué un souci à un ischio, mais l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a pas du tout confirmé que c’était sur cette célébration spectaculaire, mais coûteuse, que l’attaquant brésilien s’était blessé. Bien au contraire, il espère même que Jeffinho en fera « beaucoup d’autres. » Pointé du doigt par la Fédé Française de la Lose, qui a ironisé en qualifiant l'OL de « Vraiment le meilleur club au monde (…) On peut dire ce qu’on veut mais l’Olympique Lyonnais est un club à part. Un storytelling perpétuel » Jeffinho a aussi pris une petite charge amicale de la part de @SeriousCharly.

Un salto qui pourrait coûter cher à Lyon

Pour l’influenceur lyonnais, même si le joueur brésilien a montré de belles choses, sa blessure est grotesque. « Jeffinho, j’avais des doutes parce qu’il n’est pas tout jeune, ça ressemble à un truc un peu cher payé pour un joueur qui n’a pas fait ses preuves, qui n’a pas beaucoup de matchs en pro à son âge. Mais il aime bien le ballon, il s’est créé un but tout seul comme un grand, il a un côté Bertrand Traoré dans sa facilité avec ballon (…) Mais bon ce n’est pas un Prix Nobel. Il s’est probablement fait mal en célébrant son but en faisant un salto. Espérons que ça lui servira de leçon. Évidemment on espère que ce ne sera pas grave, parce que Jeffinho a de sacrées choses à apporter à l’OL, il a notamment permis à l’équipe de ne pas se reposer uniquement sur Cherki. Je suis très curieux de le revoir, ce serait très con de se niquer les ischios sur ce salto. Je ne veux pas l’accabler, mais ils savent qu’il ne faut pas faire un salto, un salto tu le fais sur FIFA, mais pas en plein hiver », a ironisé @SeriousCharly, qui n’est pas le seul sur les réseaux sociaux à s’étonner de cette histoire tragi-comique.