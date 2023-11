Jadon Sancho à l’OL, ça fait même rêver Aulas

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Dernier de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est en crise et a besoin d'un joueur capable de tout relancer. Ça tombe bien puisque Jadon Sancho est annoncé sur le départ en janvier. De quoi faire rêver les fans lyonnais mais aussi de quoi faire réagir Jean-Michel Aulas.

En conflit avec Manchester United, Jadon Sancho s'apprête à quitter l'Angleterre selon toute vraisemblance mais aussi à en croire les dires de la presse anglaise, unanime sur le sujet. L'ancien espoir du football anglais est un immense flop chez les Red Devils, un petit peu comme Memphis Depay à l'époque. Une époque qui paraît lointaine, où l'OL avait réalisé un coup incroyable lors du mercato hivernal en 2017. L'arrivée du Néerlandais, qui était déjà un joueur confirmé des Oranjes mais surtout une très grande star. Les supporters de Lyon se mettent à rêver d'un nouveau coup de génie de la direction rhodanienne. Jean-Michel Aulas a tenu à rappeler l'excellent travail effectué par sa cellule de recrutement pour attirer des joueurs internationaux durant sa présidence.

Les Gones rêvent de Sancho, Aulas est nostalgique

A Memphis un investissement , un joueur exceptionnel, comme S Anderson , Edmilson , Juninho, Malouda , Abidal , et la vingtaine d’internationaux recrutés au prix fort par l’OL https://t.co/eOkZaZvrng — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) November 9, 2023

« À Memphis, un investissement, un joueur exceptionnel, comme Sonny Anderson, Edmilson, Juninho, Malouda, Abidal, et la vingtaine d’internationaux recrutés au prix fort par l’OL » a écrit l'ancien président des Gones sur son compte X (ex-Twitter) après la comparaison d'un supporter lyonnais entre la situation de Depay en 2017 et celle de Sancho aujourd'hui. « Même poste, même situation, même flow ». Néanmoins, si les similitudes sont évidentes entre les deux joueurs et leur profil, la situation actuelle de Lyon est totalement différente, que ce soit sportivement ou économiquement. Bien que Jean-Michel Aulas se félicite des recrutements de joueurs internationaux d'antan, il semble impossible que John Textor réédite un tel coup sur le marché des transferts. Le salaire de Sancho est bien trop élevé et l'ancien ailier du Borussia Dortmund pousse pour un retour dans la Ruhr. L'OL n'est plus le même club qu'il y a quelques années, où une arrivée de Sancho aurait été crédible.