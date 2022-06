Italie, Argentine, les pistes secrètes de l’OL au mercato

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais se positionne sur des joueurs méconnus en France en ce moment. L'occasion de faire un joli coup au mercato ?

Alexandre Lacazette et Johann Lepenant en attendant Tyrell Malacia, l’Olympique Lyonnais avance dans son marché des transferts. Une belle enveloppe devrait être disponible pour recruter, et permettre à Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot de trouver des joueurs capables de remettre l’OL à un niveau plus convenable. Si certains dossiers sont bien connus, d’autres permettent d’avancer plus en sous-main. L’OL a été un peu coincé en début de mercato, et n’a donc pas pu se lancer pleinement dans la bataille, mais avec la situation du club qui s’est éclaircie, un retour sur certaines pistes est possible.

Ilic et Martegani dans le viseur

C’est le cas avec Ivan Ilic, suivi discrètement par l’OL selon l’informateur et scout Ignazio Genuardi. Le joueur de l’Hellas Vérone est sur le départ cet été, mais Lyon arrive très en retard sur cette piste, puisque la Lazio Rome a déjà bien avancé. Le club romain a déjà un accord de principe avec le Croate, mais c’est encore loin d’être le cas avec Vérone, qui rêve de récupérer 18 millions d’euros avec son milieu de terrain. Une gourmandise qui ne convient pas à la Lazio, et laisse donc de l’espoir à l’OL.

Autre nom assez nouveau pour Lyon, celui de l’Argentin Agustin Martegani. Ce milieu plus offensif de 22 ans évolue à San Lorenzo et est courtisé par le Flamengo qui fait le forcing et a même l’intention de conclure son arrivée dans les prochains jours. Mais les dirigeants argentins font patienter les discussions, puisqu’ils savent très bien que l’OL et des clubs italiens, comme Monza qui monte en Série A, pourraient mettre des sommes plus importantes. Pour le moment, le prix d’Agustín Martegani est estimé à 4 millions d’euros. Et Lyon n’a pas dit son dernier mot, espérant toujours récupérer à moindre prix un joueur prometteur du championnat argentin.