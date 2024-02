Irrésistible, l’OL fait craquer les arbitres et les poteaux

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Vainqueur face à l’OGC Nice (1-0) vendredi, l’Olympique Lyonnais poursuit sur sa bonne lancée. Les hommes de Pierre Sage semblent inarrêtables depuis quelques rencontres. A tel point que la chance et les décisions arbitrales sont désormais de leur côté.

L’OGC Nice a beaucoup de mal à digérer sa défaite au Groupama Stadium. Et pour cause, le Gym, nettement dominateur dans cette rencontre, aurait dû bénéficier de deux penaltys non accordés par l’arbitre Clément Turpin, ni par ses assistants à la VAR. Le coude du défenseur central Duje Caleta-Car n’avait pourtant rien à faire sur le visage d’Evann Guessand. Tandis que Nicolas Tagliafico n’aurait jamais dû obtenir une faute alors qu’il avait lui-même tiré le maillot de Jordan Lotomba.

On débriefe Lyon-Nice



🗣️ @liocharbo : "Tout réussi à Lyon, les décisions sont pour eux, les poteaux sont pour eux... Ca sent plutôt bon et ce n'est pas que de la chance." #RMCLive pic.twitter.com/TmLRj5ShmK — After Foot RMC (@AfterRMC) February 16, 2024

Autant dire que l’Olympique Lyonnais, également sauvé par son poteau, n’a pas manqué de réussite. Cette chance qui, d’après Lionel Charbonnier, sourit toujours aux équipes en forme. « Lyon est rentré dans une nouvelle ère parce qu'aujourd'hui tout leur réussit, a constaté le chroniqueur de la radio RMC. Des décisions sont pour eux, le poteau est sortant alors que tu dois perdre 1-0. C'est Caleta-Car qui contre le centre et qui la met sur son poteau. Généralement celle-là elle faisait poteau rentrant il y a encore deux mois en arrière. »

L'OL n'est pas seulement chanceux

« Aujourd'hui tout te réussit, c'est comme ça, ça sent plutôt bon, a annoncé l’ancien gardien, qui valorise tout de même le travail des Lyonnais. Mais attention, ce n'est pas que de la chance, ça ne vient pas comme ça. A un moment donné, il ne devait pas faire bon vivre dans le vestiaire lyonnais. Aujourd'hui tout est différent et c'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à faire tourner les engrenages dans leur sens. On les voit, quand ils défendent, il y a beaucoup plus de solidarité. Avant, ils défendaient l'un après l'autre. » Comme on dit, la chance ça se provoque.