Il ne l’avait pas vu venir, son départ de Lyon est un bonheur

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le coach Luis Castro ayant été recruté par Al-Nassr en Arabie Saoudite, sur les conseils de Cristiano Ronaldo, Botafogo, qui fait partie de la galaxie de John Textor, a misé sur Claudio Caçapa au poste d’entraîneur intérimaire.

C’est la grosse surprise de ce début d’été pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. Dans le staff de Peter Bosz puis de Laurent Blanc en tant qu’adjoint principal, Claudio Caçapa a quitté le Rhône. A la stupeur générale, l’ex-défenseur brésilien de l’OL a été envoyé à Botafogo, un autre club qui appartient à John Textor. Cette soudaine décision fait suite au départ de Luis Castro, ex-entraîneur de Botafogo… en Arabie Saoudite. Le technicien portugais s’est engagé en faveur d’Al-Nassr sur les conseils de Cristiano Ronaldo et a donc planté Botafogo du jour au lendemain.

John Textor et les dirigeants de Eagle ont fait le choix de Claudio Caçapa comme entraîneur intérimaire de Botafogo, un coup dur pour Laurent Blanc mais une formidable opportunité pour celui qui était entraîneur adjoint de l’Olympique Lyonnais. En conférence de presse, Claudio Caçapa est revenu sur les conditions de son départ et n’a pas caché sa satisfaction d’être propulsé coach n°1 pour la première fois de sa carrière. « C’était une surprise, je ne mentirai pas, je ne m’y attendais pas. Je profitais de mes derniers jours de vacances. Je devais reprendre le travail le 4 juillet à Lyon. C’était une bonne surprise. Quand on m’a appelé, j’ai dit oui. Je ne pouvais pas dire non » se justifie Claudio Caçapa avant de conclure.

Caçapa ravi d'être enfin coach n°1

« Ils sont en tête du championnat, ils se restructurent, ils ont un effectif fort, je ne pouvais pas ne pas être là. Je suis prêt. Cela fait sept saisons que je suis adjoint à Lyon. C’était tout ce que je voulais pour prendre en main un club. Reprendre Botafogo, c’est autre chose. Nous devons nous asseoir et discuter parce que j’ai un contrat avec Lyon, ce n’est pas si simple. Mais je suis très heureux d’être ici, même à titre intérimaire. Maintenant, il s’agit d’assurer la continuité et de profiter du moment présent » a expliqué Claudio Caçapa, bien conscient d’être seulement un intérimaire à Botafogo pour le moment. Mais qui aspire sans doute à convaincre John Textor de lui confier de manière définitive le poste d’entraîneur du club brésilien.