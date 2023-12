Il largue Paris pour l'OL, ce crack est aux anges

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans le marasme lyonnais depuis le début de la saison, le jeune Mahamadou Diawara a réussi à grappiller du temps de jeu et s’est montré intéressant au milieu de terrain lorsque l’on a fait appel à lui.

Du haut de ses 18 ans, Mahamadou Diawara n’est pas encore très connu des supporters de l’Olympique Lyonnais. Arrivé libre en provenance du PSG cet été, le néo-Lyonnais a disputé sept matchs de Ligue 1 cette saison, le plus souvent en entrant en cours de rencontre. Lancé dans le grand bain par Fabio Grosso, qui lui faisait confiance lorsqu’il était en poste sur le banc de l’OL, Diawara a également eu un peu de temps de jeu avec Pierre Sage, notamment au Vélodrome contre Marseille il y a deux semaines. Dans une interview accordée au site officiel de l’Olympique Lyonnais, Mahamadou Diawara est revenu sur les conditions de son départ du Paris Saint-Germain.

L’occasion pour le jeune milieu de terrain de 18 ans de dire à quel point il avait été heureux de quitter le club parisien afin de rejoindre l’OL, un club qui lui donne sa chance au contraire du champion de France en titre. « Tout était nouveau en arrivant ici : un nouvel appartement, une nouvelle ville, un nouveau club. Je trouve que ça s’est plutôt bien passé ; je me suis bien adapté à cette ville. J’ai commencé la préparation au mois de juillet. On est allé aux Pays-Bas, et ça s’est bien déroulé. Ensuite, on est revenu, et je suis retourné avec la réserve pendant environ un mois et demi. Après l’arrivée de Fabio Grosso, je suis repassé avec les professionnels » indique Diawara avant de poursuivre.

« Ça ne m’a pas inquiété de quitter ma famille, car dans ce métier, il faut être prêt à cela. C’était la première fois que je quittais la région parisienne, mais j’ai réussi à bien m’adapter. C’est surtout le projet qui m’a été présenté qui m’a plu. Ce ne sont pas forcément des mots, mais par rapport au PSG, l’OL avait une idée claire de comment ils me voyaient évoluer et de la manière dont ils visualisaient mon profil et comment celui-ci pourrait aider l’OL. Le projet au PSG ne me convenait pas, et je n’avais pas forcément la volonté de rester. Je ne voulais pas m’accrocher à un rêve qui n’aboutirait pas » a indiqué Mahamadou Diawara, très heureux d’avoir rejoint l’Olympique Lyonnais et qui ne regrette pas son choix malgré la saison chaotique que traversent les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, derniers de Ligue 1.