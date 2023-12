Fabio Grosso réclame 2 millions à l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais passe Noël en dehors de la zone de relégation, mais John Textor va devoir sortir rapidement son chéquier pour solder le passage de Fabio Grosso.

Tandis qu'une certaine Sagemania s'est emparée des supporters lyonnais après les trois victoires consécutives d'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers en Ligue 1, l'OL n'en a pas fini encore avec le prédécesseur de Pierre Sage, à savoir Fabio Grosso. Débarqué brutalement, tout comme l'avait été Laurent Blanc, l'entraîneur italien est cependant toujours sous contrat avec Lyon et avant de partir définitivement, il souhaite le règlement de son contrat. Ce lundi de Noël, Le Progrès affirme que Fabio Grosso et ses quatre adjoints italiens ne feront aucun cadeau à John Textor et que rien que pour le coach agressé à Marseille, l'ardoise est importante sachant que le budget de Lyon est serré.

Fabio Grosso et ses adjoints ne quitteront pas l'OL sans un chèque

Lié avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2024, Fabio Grosso réclame très fermement une somme allant de « 1,5 à 2 millions d’euros » précise le quotidien régional, qui ne parle pas de ce que le club rhodanien devra aussi payer pour Raffaele Longo, l’adjoint de Grosso, mais aussi ses deux préparateurs physiques Francesco Vaccariello et Vittorio Carello, et son analyste Mauro Carretta. A priori, John Textor a déclenché une procédure de licenciement à l'encontre du technicien italien, mais cela n'empêche pas les deux parties de tenter de trouver une solution à l'amiable, comme c'est très souvent le cas lorsqu'un entraîneur est viré.

En échange d'un chèque, l'homme d'affaires américain peut régler cela rapidement et discrètement, une clause de confidentialité étant à chaque fois imposée afin d'éviter que Fabio Grosso vienne ensuite immédiatement vider son sac dans les médias. Silencieux depuis qu'il a quitté l'OL à l'automne, Laurent Blanc va pouvoir conseiller Fabio Grosso, qui à en croire Le Progrès ne digère pas ce qui lui est arrivé.