Il explose face au PSG, l'OL le blinde direct

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a pu s'appuyer sur ses jeunes pour réaliser une grosse performance face au PSG ce dimanche. Saël Kumbedi a brillé et Lyon va rapidement le récompenser avec un nouveau contrat.

Le réservoir de l’Olympique Lyonnais n’est pas forcément inépuisable, mais le club rhodanien arrive souvent à s’en sortir par le biais de ses meilleurs jeunes quand la nécessité est là. Grâce à un temps de jeu en forte augmentation, Bradley Barcola trouve de plus en plus fréquemment le chemin du but et gagne en confiance. Et sur son but au Parc des Princes, l’attaquant de l’OL a pu compter sur le service de Saël Kumbedi. Le latéral droit profite pleinement de l’absence de Malo Gusto, vendu à Chelsea mais prêté à Lyon, mais surtout blessé de longue date désormais.

Recruté un millions d'euros, il en vaut désormais 8

Le défenseur de 18 ans a saisi l’opportunité avec une activité débordante, à l’image de son tacle impitoyable sur Kylian Mbappé, mais aussi quelques montées bien senties quand le coup est jouable. Une volonté et une maturité qui font un bien fou à l’OL, et permettent de stabiliser une défense qui a trouvé un nouveau patron en Dejan Lovren, qui s’appuie sur des jeunes à l’écoute et en pleine progression.

Le cocktail est parfait et l’OL n’a pas l’intention d’en perdre les bienfaits. Résultat, selon Foot Mercato, l’international français chez les U19 va signer pour le très long terme à Lyon. Un contrat l’emmenant jusqu’en 2027 est prêt et Saël Kumbedi ne compte pas laisser passer sa chance d’améliorer ses émoluments et de confirmer sa progression dans l’effectif, avec la possibilité d’être le numéro 1 du poste la saison prochaine et le départ officiel de Malo Gusto.

Une belle opération pour tout le monde, sachant que l’OL n’a payé qu’un million d’euros au Havre pour le recruter à l’été 2022, et que sa valeur a déjà été multipliée par 8. En prolongeant de deux saisons avec Lyon, Kumbedi va certainement s’inscrire sur la durée dans le Rhône, et permettre à Bruno Cheyrou d’éviter de trop se prendre la tête pour recruter un remplaçant à Malo Gusto l’été prochain.