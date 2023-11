Il arrive de Belgique et va sauver l'OL

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Nouveau chouchou de l’Olympique Lyonnais depuis qu’il a marqué le but de la première victoire de la saison face à Rennes avant la trêve internationale de novembre (1-0), Jake O’Brien ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.

Jake O’Brien est en train de faire son trou au sein du club rhodanien. Parti de très loin, sachant que Laurent Blanc doutait clairement de son niveau pour évoluer dans le groupe de l’équipe première de l’OL, l’Irlandais fait maintenant partie des titulaires. Lancé par Fabio Grosso, le joueur de 22 ans affiche de grosses qualités défensives, que ce soit dans les duels, dans l’anticipation avec sa vitesse ou dans le jeu aérien. C’est d’ailleurs grâce à cette dernière qualité qu’O’Brien est entré dans le coeur des supporters des Gones la semaine passée. En offrant la première victoire de la saison à son nouveau club face à Rennes (1-0), le joueur recruté pour un million d’euros à Crystal Palace a fait le bonheur de John Textor, qui a poussé pour son recrutement l’été dernier. Désormais sur les bons rails, O’Brien veut continuer à s’imposer à Lyon.

« J’apporte quelque chose de différent à l’équipe »

« Marquer, ça fait partie de mon registre car plus jeune, j’étais attaquant (rires). Je suppose que les gens me voient différemment depuis ce but, mais l’objectif est de remonter au classement. Je savais que rien ne serait facile ici sur un plan personnel, qu’il fallait lutter pour intégrer le groupe. Je me suis accroché. Mais j’ai encore beaucoup à faire. John Textor ? Il a été un facteur majeur de mon arrivée à Lyon. Il m’a aidé pour mon intégration car ce n’est pas simple pour un Anglophone de débarquer en France. Les doutes ? Je ne dirai pas que c’était injuste, c’est juste le foot d’aujourd’hui. Beaucoup de gens ne me connaissaient pas, et quand on vient de passer une année en D2 belge, je peux entendre les interrogations quand on arrive dans un club de la dimension de Lyon. Grosso ? J’adore bosser sous ses ordres, il est vraiment super. En séance, il est très attentif à des petits détails et tout ce qu’il faut soigner pour atteindre un niveau supérieur. Évidemment, avec sa grande expérience, quand il vient vous dire quelque chose, c’est plus facile pour avancer. J’apporte quelque chose de différent à l’équipe, notamment sur les un-contre-un et la gestion des attaques rapides adverses. J’aime couvrir la défense, assurer nos arrières. Je pense que c’est précieux pour un coach d’avoir différentes options à disposition, selon les profils », a expliqué, sur Le Progrès, O’Brien, qui espère maintenant garder une place de titulaire face à des joueurs comme Lovren ou Diomandé.