OL : Forcé de complimenter l'ASSE, Aulas révèle être daltonien

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Après avoir été pendant longtemps au coude à coude avec Saint-Etienne cette saison, l’Olympique Lyonnais a pris de l’avance sur son ennemi n°1 au classement. Cela étant, la rivalité est toujours la même entre les Gones et les Verts, et ce n’est pas à Jean-Michel Aulas que l’on va l’apprendre. Sur l’antenne de France 3, le président lyonnais a cependant été contraint de dire quelques mots sympathiques sur les Verts, qu’il n’a pas hésité à complimenter avec la langue de bois qui est parfois la sienne.

« Si je peux dire un mot sympathique sur l’AS Saint-Etienne ? Bien sûr ! C'est un club prestigieux et historique, et en plus de la région ! » a lâché Jean-Michel Aulas, un brin banal… avant que le naturel ne revienne au galop. « C'est très facile de dire que c'est un club qui fait une très bonne saison. Evidemment, tant que l'on reste devant c'est mieux (rires). C'est vrai que je suis daltonien, mais je n'ai pas de cravate verte, pas de costumes, ni de sous-vêtements verts » a expliqué le président de l’Olympique Lyonnais, à qui il ne faut pas trop en demander non plus au moment de dire du bien de Saint-Etienne…