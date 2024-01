Hojbjerg reste à Tottenham, son avocat sort du silence

Annoncé comme l'un des possibles renforts de l'Olympique Lyonnais, Pierre-Emile Hojbjerg a décidé de trancher dans le vif à moins de trois jours de la fin du mercato d'hiver.

Lars Halgreen est notamment l'avocat de Pierre-Emile Hojbjerg, et face aux nombreuses rumeurs qui circulent sur l'international danois des Spurs il a décidé de sortir de son mutisme ce lundi. Interrogé par Sky Sports, le représentant du joueur de 28 ans a fait savoir que ce dernier n'allait pas bouger et sera un joueur de Tottenham « au moins jusqu’à la fin de la saison », restant concentré sur les Spurs où il veut bien finir la saison. Contractuellement, Pierre-Emile Hojbjerg est sous contrat jusqu'en 2025 avec le club londonien et clairement il n'a pas l'intention de bouger vers Lyon ou d'autres clubs européens intéressés par le milieu de terrain danois. On avait déjà appris, il y a quelques heures, que le joueur de Tottenham avait déjà répondu négativement à l'offre lyonnaise.

