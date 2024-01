Hojbjerg répond à l'OL, Textor est choqué

L'Olympique Lyonnais a mis Pierre-Emile Hojbjerg sur sa liste pour bien finir le mercato d'hiver. Le milieu de terrain de Tottenham sait cependant ce qu'il veut, et ne veut pas.

Révélé samedi, l'intérêt de l'OL pour Pierre-Emile Hojbjerg a forcément suscité l'engouement, l'international danois des Spurs ayant le profil du joueur capable d'apporter un vrai plus à l'équipe de Pierre Sage. Cependant, avant même de convaincre Daniel Levy de céder son milieu de terrain sous une forme ou une autre, il fait déjà que le joueur soit intéressé par l'offre lyonnaise. Et forcément rejoindre un club qui se débat pour se sauver en Ligue 1 n'est pas le projet le plus intéressant du monde. C'est pour cela qu'à en croire le très bien informé Florian Plettenberg, Pierre-Emile Hojbjerg a d'ores et déjà prévenu l'OL qu'il ne souhaitait pas rejoindre le Groupama Stadium d'ici mercredi minuit, date de la fin du marché hivernal des transferts.

📍Lyon was pushing for PE Højbjerg in the last days but he rejected!



Many clubs inquired about him. He’s one to watch in the next days as the 28 y/o is still open for a new challenge in winter. #THFC @SkySportDE 🇩🇰 pic.twitter.com/by587OYxfD