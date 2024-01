Hazard, Doku, la recrue de l’OL envoie du rêve

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va enregistrer la signature de Malick Fofana très rapidement. La Belgique pleure son très jeune talent qui a brillé avec La Gantoise, et fait désormais le grand saut dans une opération menée par Lyon avec brio et discrétion.

L’Olympique Lyonnais avait frappé fort sur les ailes en recrutant Ernest Nuamah l’été dernier, même si l’international ghanéen n’a pas encore trouvé sa pleine mesure. Cet hiver, John Textor va de nouveau mettre la main à la poche avec le recrutement de Malick Fofana. Pas forcément très connu en France, l’ailier de La Gantoise est un énorme pari pour renforcer encore une fois l’escouade offensive. Capable de jouer sur les deux ailes ou en soutien de l’attaquant, le joueur d’origine guinéenne est même comparé, en ce qui concerne l’espoir d’aller au très haut niveau et de rejoindre les meilleurs clubs européens, à Eden Hazard et Jérémy Doku chez nos voisins, affirme L’Equipe. Depuis l’annonce de sa signature dans le courant de la semaine à Lyon, les vidéos des extraits de ses meilleures actions font le tour du web entre Rhône et Saône, même s’il faut toujours se méfier de ces compilations.

Lyon bat des concurrents européens pour Fofana

Dans la presse belge en tout cas, on regrettait très clairement le départ d’un des joueurs qui provoque le plus d’actions spectaculaires dans le championnat, et on déplorait même qu’il rejoigne une formation certes prestigieuse de France, mais qui ne joue plus vraiment l’Europe ces dernières années. Néanmoins, avec une offre à 15 millions d’euros et un contrat longue durée, Malick Fofana ne s’est pas posé longtemps la question, alors que d’autres clubs européens étaient sur le coup. Une belle performance pour la cellule de recrutement de l’OL et pour David Friio, qui a su conserver cette piste secrète jusqu’à l’aboutissement d’un accord qui ne devrait pas être remis en cause. A 18 ans, Lyon s’offre donc un grand espoir belge, et tient également à démontrer qu’il est encore capable de réaliser des gros coups sur le marché des transferts, avec forcément l’envie de redonner un nouveau souffle offensif à une formation qui revient bien sous la coupe de Pierre Sage, mais qui effectue tout de même une saison bien décevante à l’heure actuelle.