Hannibal Mejbri à l'OL, contact annoncé avec Man Utd ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Recruté par Manchester United en 2019 pour 10ME, alors qu'il n'avait que 16 ans, Hannibal Mejbri pourrait retrouver la France et plus précisément Lyon au mercato d'hiver.

C'est un nom qui a souvent excité les passions tant son talent avait été détecté de manière précoce. Natif d'Ivry, Hannibal Mejbri a même provoqué un incroyable transfert puisque l'AS Monaco l'avait cédé à Manchester United à l'été 2019, alors que le milieu offensif n'avait que 16 ans. Un transfert de 10 millions d'euros qui mettait un terme à un conflit entre la famille du joueur et le club de la Principauté. Désormais international tunisien, Hannibal Mejbri arrive en fin de contrat avec les Red Devils, où Erik ten Hag avait pourtant confié qu'il appréciait les performances du joueur. Mais si Manchester United négocie encore avec lui une possible prolongation, Mejbri aurait trois offres de prêt pour ce mercato d'hiver et il ne dira pas non, lassé qu'il est de son temps jeu en Premier League.

L'OL est là pour Hannibal

L'AS Monaco annonce le transfert d'Hannibal Mejbri à Manchester United.https://t.co/f0YB2i3qZS — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 11, 2019

Le spécialiste italien du mercato, Fabrizion Romano, annonce à quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver que l'Olympique Lyonnais, le FC Séville et Fribourg ont directement contacté les dirigeants de Manchester United afin de connaître les conditions pour un éventuel prêt d'Hannibal Mejbri. D'ailleurs, le milieu de terrain ne figure pas dans la liste des joueurs retenus par la Tunisie, Jalel Kadri, le sélectionneur national justifiant ce choix. : « Hannibal m’a dit qu’il ne sentait pas prêt à partir pour la CAN, car il vit une situation difficile en club », a confié le coach de l'équipe de Tunisie. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on flaire l'éventuelle bonne affaire avec un joueur qui n'a jamais réellement eu de temps de jeu dans la durée.