Gonalons prêt à se sacrifier pour stopper l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Déjà contraint de déclarer forfait à l’aller, le Clermontois Maxime Gonalons pourrait manquer la deuxième confrontation face à l’Olympique Lyonnais dimanche. L’ancien Gone souffre toujours d’une blessure musculaire qui n’atténue pas sa volonté d’en découdre avec son club formateur.

Depuis son départ en 2017, Maxime Gonalons n’a jamais affronté l’Olympique Lyonnais. Le milieu de Clermont en a eu l’opportunité en janvier dernier, avant de devoir déclarer forfait. « Je me suis blessé trois jours avant le match aller, a raconté l’ancien Gone au site officiel de Clermont. C’est le destin qui avait décidé que je ne jouerai pas contre Lyon. Il y a eu beaucoup de déception. C’est la première fois que j’avais l’occasion de jouer contre l’OL. Mais, le plus important, c’est que nous ayons gagné (0-1). »

Merci Président d’avoir fait briller l’OL pendant tant d’années❤️💙💫 pic.twitter.com/MYPtBW02RW — Maxime Gonalons (@MaxGonalons) May 8, 2023

Quatre mois plus tard, Maxime Gonalons a forcément hâte d’affronter son club formateur. Mais là encore, le milieu défensif souffre d’une petite blessure musculaire. Suffisant pour l’obliger à faire une croix sur cette rencontre ? Pas sûr. Déterminé, le Clermontois semble prêt à serrer les dents pour son équipe qui reste sur six matchs sans défaite en championnat.

« Retrouver l’OL en face dimanche c’est un moment spécial, a-t-il expliqué. Ce club représente tout pour moi. Ce serait un moment particulier de jouer contre d’anciens coéquipiers et de voir les membres du staff avec qui j’ai gardé des contacts. Nous, on doit garder notre dynamique, et eux ils doivent aller chercher la cinquième place pour se qualifier en coupe d’Europe. Ce sera un beau match je pense. »

Gonalons risque de déclarer forfait

« Moi, j’ai encore eu un petit pépin musculaire. J’ai très envie de jouer, mais on ne fera pas n’importe quoi, a prévenu Maxime Gonalons. Mon cœur me dit de jouer, mais je ne veux pas prendre de risque. Si je ne dois jouer que cinq ou dix minutes, je donnerai tout pour l’équipe. Il va falloir mettre les émotions de côté. Ce qui est marrant, c’est que mes enfants aiment l’OL autant que moi. Je leur ai posé la question dans la semaine. Dimanche, ils seront pour le Clermont Foot 63. Même si je ne joue pas (rires). » C’est donc en tant que supporter, lui aussi, que le milieu pourrait suivre la rencontre.