Gift Orban à Lyon, la machine à buts signe pour 15ME ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pierre Sage a promis quatre renforts pour l'Olympique Lyonnais, et l'entraîneur en connaît déjà un. Gift Orban, le buteur nigérian de La Gantoise va rejoindre l'OL. En Belgique, on est sidéré.

Les recruteurs de l’Olympique Lyonnais ont visiblement décidé de faire leur mercato en Jupiler Pro League et plus précisément à La Gantoise, puisque quelques jours après avoir fait signer Malick Fofana pour 17 millions d’euros, c’est cette fois Gift Orban, l’avant-centre nigérian de 21 ans, qui s’apprête à rejoindre le vestiaire de l’OL. L’Equipe et La Dernière Heure révèlent que les dirigeants lyonnais et leurs homologues belges ont trouvé un accord pour un transfert autour de 13 millions d’euros plus 2 millions de bonus pour celui qui a marqué 32 buts en 51 matches avec La Gantoise, même si le média belge précise que Gift Orban « a connu plusieurs difficultés à se montrer décisif depuis le début de la saison. » Dans ce dossier, Lyon n'était pas seul à suivre celui qui il y a deux ans encore évoluait au FC Bison au Nigéria.

L'OL voit double au mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gift Orban (@giftorban)

Après avoir fait venir deux joueurs de Botafogo, l'Olympique Lyonnais recrute donc deux joueurs de La Gantoise, et c'est peu dire que chez les supporters du club belge, on n'apprécie pas réellement les départs de Fofana et d'Orban, qui sont considérés comme deux grands espoirs. Sur les forums, cela s'est emballé, mais cela n'empêchera pas l'affaire de se faire. Pour l'OL, il faut désormais finaliser des renforts en milieu de terrain, le dossier Nemanja Matic étant à l'arrêt, même s'il se dit que tout pourrait se débloquer dans les derniers moments du mercato d'hiver, une fois que Lyon aura reçu le Stade Rennais au Groupama Stadium, un match prévu le 26 janvier.

Cependant, en recrutant deux grands prospects comme Malick Fofana et Gift Orban, l'Olympique Lyonnais envoie un message en confirmant que le recrutement de grand-papa est terminé. Désormais l'OL va tenter des coups, il ne reste plus à espérer pour John Textor que ces coups soient gagnants, mais l'enthousiasme des supporters rhodaniens est déjà une bonne nouvelle pour l'homme d'affaires américain.